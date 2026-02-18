Football/Ligue 1-Marseille officialise l'arrivée de Beye comme entraîneur

L'Olympique de Marseille a officialisé mercredi soir l'arrivée de Habib Beye comme entraîneur principal, une semaine après le départ de Roberto De Zerbi, avec un contrat portant jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

Habib Beye, qui a joué à l'OM de 2003 à 2007, était libre depuis que sa rupture avec Rennes, annoncée en début de semaine dernière, a été formalisée.

Son arrivée intervient dans un contexte de remous à Marseille, dont le directeur du football, Medhi Benatia, avait démissionné dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi avant d'être convaincu par le propriétaire du club, Frank McCourt, de rester en poste, avec une autorité renforcée.

Le choix effectué par l'OM "s'inscrit pleinement dans (sa) volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée", a déclaré Medhi Benatia dans un communiqué.

Marseille n'a remporté aucun de ses trois derniers matches de Ligue 1, dont il occupe la quatrième place, subissant notamment une lourde défaite lors du 'Classique' face au PSG (5-0) le 8 février à Paris.

Il a par ailleurs été éliminé à l'issue de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club est en revanche qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Les "objectifs sont clairs pour tous", a ajouté Medhi Benatia dans le communiqué diffusé par l'OM: "retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d'offrir au peuple marseillais un trophée".

