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Cyclisme/Tour de France-Schmid triomphe sur la 13e étape, Pidcock se replace au général
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:24

Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort

Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort

par Vincent Daheron

Mauro Schmid (Jayco-Alula) a décroché vendredi ‌son premier succès sur le Tour de France en remportant la 13e étape, la plus longue de cette 113e édition avec 205,8 km ​entre Dole (Jura) et Belfort (Territoire de Belfort).

Deuxième à Toulouse (Haute-Garonne) lors de la 11e étape de l'an passé, le Suisse de 26 ans n'a cette fois-ci pas laissé passer sa chance de lever les bras pour la première fois sur la Grande Boucle et pour la deuxième fois sur ​un grand tour après sa victoire sur le Giro en 2021.

Le double champion de Suisse de la course en ligne a lancé son attaque décisive dans la dernière partie de ​la descente du ballon d'Alsace (8,9 km à 6,9% de pente moyenne), à ⁠16 km de l'arrivée.

Seul le Colombien Harold Tejada (XDS-Astana) a pris sa roue et les deux hommes se sont disputé la victoire dans ‌les rues de Belfort. Mauro Schmid a été le plus véloce pour venir coiffer Harold Tejada et s'offrir le 14e succès de sa carrière.

"Je n'arrive pas à y croire. C'était un jour incroyablement difficile depuis le début", ​a réagi Mauro Schmid au terme d'une étape ‌encore une fois parcourue à une vitesse folle de près de 50 km/h.

"On était motivés, avec ⁠toute l'équipe, pour être dans l'échappée. On a tenté plusieurs fois déjà dans les derniers jours et jusqu'ici, ça n'avait pas fonctionné comme prévu. Je me suis bien senti depuis le départ, c'était juste à fond dès la première minute."

Le Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), troisième de l'étape, se ⁠replace au quatrième rang du ‌classement général, à quatre minutes et 15 secondes du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Il fait reculer ⁠à la sixième place le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), arrivé dans le groupe des favoris à plus de sept minutes du vainqueur ‌du jour.

LE BALLON D'ALSACE EN JUGE DE PAIX

Avant un week-end particulièrement difficile et montagneux, les prétendants à la victoire finale, ⁠et surtout l'équipe UAE Team Emirates-XRG du maillot jaune Tadej Pogacar, avaient décidé de laisser les ⁠baroudeurs s'écharper pour la victoire.

Énormément de ‌coureurs avaient coché cette étape pour tenter d'embellir leur Tour entre la domination de Tadej Pogacar en montagne et celle de Tim Merlier (Soudal-Quick ​Step) sur les sprints, lauréats de trois victoires chacun sur cette édition.

D'abord ‌composée de 37 coureurs, l'échappée a compté 20 unités supplémentaires. Un tiers des coureurs encore en course figuraient ainsi à l'avant.

Dans cette étape "bizarre" selon les termes énoncés jeudi ​par Tadej Pogacar, la décision s'est logiquement faite dans le Ballon d'Alsace, dont le sommet était placé à 30 km de l'arrivée.

Ils n'étaient plus que dix au moment de basculer dans la descente vers Belfort, dont les Français Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS), Jordan Jegat (TotalEnergies) et Clément ⁠Braz Afonso (Groupama-FDJ United), respectivement sixième, septième et huitième de l'étape.

Malin en s'échappant dans la descente du Ballon d'Alsace grâce à la supériorité numérique de son équipe Jayco-Alula, Mauro Schmid a emporté le premier prix.

Troisième du dernier Tour d'Espagne, Tom Pidcock s'est également replacé au classement général à la faveur de sa présence dans l'échappée.

Il devra cependant confirmer lors du week-end montagneux qui s'ouvre samedi par une étape de 155,3 km entre Mulhouse (Haut-Rhin) et Le Markstein (Haut-Rhin), avec comme dernière difficulté le col du Haag (11,2 km à 7,3%), la nouvelle trouvaille des organisateurs.

(Reportage de Vincent ​Daheron à Belfort, édité par Benjamin Mallet)

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