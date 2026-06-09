Football-Les joueurs iraniens participant à la Coupe du monde pourront entrer aux USA la veille des matches

L'équipe nationale iranienne de football, qui s'entraîne actuellement à Tijuana, au Mexique, pourra entrer aux États-Unis la veille de chacun de ses trois matches de Coupe du monde, a annoncé mardi le département de la Sécurité intérieure.

Des articles publiés ce week-end citaient l'ambassadeur d'Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, selon lequel l'équipe iranienne devrait entrer aux États-Unis et en ressortir le jour même de ses matches, soulevant des questions sur la logistique et les répercussions possibles sur ses performances.

Il n'était pas question que l'Iran soit contraint d'arriver le jour même de ses matches, a assuré un porte-parole du département de la Sécurité intérieure. "Ces déclarations sont fausses", a indiqué le porte-parole dans un communiqué. "Grâce à la générosité du président (Donald) Trump, l’équipe iranienne pourra arriver la veille de ses matches."

L'ambassadeur, s'adressant lundi à Reuters à Tijuana par l'intermédiaire d'un interprète, a critiqué les responsables américains pour avoir refusé des visas à certains membres du personnel de la fédération iranienne de football, mais a précisé que ceux qui avaient été accordés ne les empêchaient pas de passer la nuit sur place.

"Leurs visas ne précisent pas qu’ils doivent partir à une heure donnée", a-t-il dit. Après des semaines d’incertitude, les États-Unis ont accordé des visas à tous les joueurs vendredi, à seulement dix jours du premier match de l'Iran.

Plusieurs membres de la délégation iranienne n'ont toutefois pas obtenu de visa, notamment des "membres clés de l’encadrement et de l’administration", selon la fédération iranienne de football. L'ambassade d'Iran au Mexique a précisé qu'il s'agissait notamment du manager de l'équipe, de deux analystes, du directeur des relations avec les médias et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères. L'Iran doit affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin, la Belgique à Los Angeles le 21 juin et l'Égypte à Seattle le 26 juin. Les joueurs devaient initialement s'entraîner en Arizona, mais ce programme a été modifié après que les États-Unis et Israël ont déclenché en février une guerre contre l'Iran.

Donald Trump a déclaré en mars que l'Iran était le bienvenu pour participer à la Coupe du monde, mais qu'il ne pensait pas qu'il soit approprié que l'équipe iranienne reste aux États-Unis "pour sa propre sécurité et sa survie."

(Rédigé par Rosalba O'Brien ; version française Olivier Cherfan)