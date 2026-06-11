Football-Les joueurs iraniens effectuent leur premier entraînement ouvert au public au camp de Tijuana

par Herbert Villarraga

L'Iran a organisé jeudi un entraînement ouvert au public à son camp de base pour la Coupe du monde à Tijuana, où l'équipe est arrivée dans un contexte de tensions géopolitiques qui menacent de faire de l'ombre au plus grand événement sportif mondial.

L'équipe a transféré son camp de base des USA au Mexique à la fin du mois dernier, après que les USA et Israël ont mené des frappes conjointes contre l'Iran à partir de la fin février. Elle doit disputer le premier de ses trois matches de phase de groupes lundi au Los Angeles Stadium contre la Nouvelle-Zélande.

L'équipe avait auparavant choisi un complexe sportif à Tucson, en Arizona.

Les joueurs ont été vus en train de faire des exercices de gymnastique de base sur le terrain sous un ciel ensoleillé lors d'une séance d'entraînement de récupération après avoir affronté l'équipe des moins de 21 ans des Xolos de Tijuana la veille. Une pancarte proclamant "BIENVENUE À TIJUANA" se dressait en arrière-plan, accompagnée de messages écrits en farsi et en espagnol, tandis que les joueurs faisaient leur jogging autour du terrain.

Le département américain de la Sécurité intérieure a déclaré cette semaine que les joueurs iraniens seraient autorisés à entrer aux USA la veille de chacun de leurs trois matchs de phase de groupes, contredisant ainsi les informations précédentes des médias selon lesquelles l'équipe devrait entrer et sortir des USA le jour même de ses matchs.

Un responsable de l'équipe a déclaré que l'Iran se rendrait à Los Angeles dimanche, la veille de son premier match de Coupe du monde, pour s'entraîner et assister à la conférence de presse officielle de la FIFA, et qu'il prévoyait d'organiser deux autres entraînements ouverts au public vendredi et samedi.

L'Iran doit retourner à Los Angeles pour affronter la Belgique le 21 juin et terminera sa phase de groupes contre l'Égypte le 26 juin à Seattle.

(Reportage Herbert Villarraga à Tijuana, rédigé par Amy Tennery à New York; version française Clément Martinot)