Football-Les Bleus qualifiés pour la Coupe du monde après leur victoire face à l'Ukraine

(Actualisé tout du long avec précisions)

par Vincent Daheron

L'équipe de France masculine de football a obtenu jeudi sa qualification pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique) grâce à son large succès face à l'Ukraine (4-0) à Paris, dans un contexte marqué par le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015.

Premiers du groupe D, avec six points d'avance sur l'Islande et leur adversaire du soir, avant leur ultime match en Azerbaïdjan dimanche, les Bleus ne peuvent plus être rejoints au classement.

Ils se sont imposés jeudi soir au Parc des Princes grâce à quatre buts en seconde période, avec un doublé de leur capitaine Kylian Mbappé et des buts de Michael Olise et Hugo Ekitike.

Les hommes de Didier Deschamps joueront l'été prochain leur 17e Mondial, le huitième consécutif. La France n'a plus manqué de grande compétition depuis 1994, soit la précédente Coupe du monde organisée par les États-Unis.

Plus battue en éliminatoires d'un tournoi depuis juin 2019 (revers 2-0 face à la Turquie lors des qualifications à l'Euro 2020), la France a étiré son invincibilité pour devenir la deuxième équipe européenne à composter son ticket pour le prochain Mondial, avec l'Angleterre.

Jeudi soir, après une première période frustrante face à une défense ukrainienne regroupée, les Bleus se sont détachés au cours de la seconde période.

Kylian Mbappé a transformé d'une panenka un penalty provoqué par Michael Olise (55e). Ce dernier a doublé la mise dans la surface après un service de N'Golo Kanté (76e).

Le capitaine de l'équipe de France a ensuite inscrit un deuxième but (83e), seul face aux cages, après un arrêt du gardien ukrainien.

Avec désormais 55 buts en 94 sélections, Kylian Mbappé ne se trouve plus qu'à deux unités du record d'Olivier Giroud.

Il a conclu sa belle soirée par une passe décisive pour le premier but en sélection de Hugo Ekitike (88e).

Le score aurait pu être plus large encore sans les six arrêts d'Anatoliy Trubin, notamment devant Kylian Mbappé, Bradley Barcola ou Maghnes Akliouche.

MINUTE DE SILENCE

Cette rencontre était aussi marquée par le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Une minute de silence a été respectée avant le coup d'envoi en hommage aux victimes.

Après 13 minutes de jeu, les flashs des téléphones portables d'une majorité des 41.055 spectateurs ont illuminé le Parc des Princes, qui a entonné La Marseillaise à l'initiative des Irrésistibles français.

Le principal groupe de supporteurs de l'équipe de France a également déployé un tifo bleu-blanc-rouge, ainsi qu'une banderole "À nos 132 étoiles du 13 novembre."

Ils ont ensuite repris un chant insultant envers l'Etat islamique qu'ils avaient déjà entonné juste après le coup d'envoi.

Pour les associations de victimes, le bilan des attentats du 13 novembre 2015 est de 132 morts, avec le suicide de deux rescapés au cours des années suivantes. Les commandos de l'organisation Etat islamique avaient commencé leurs attaques aux abords du Stade de France, où se déroulait un match amical entre les Bleus et l'Allemagne (2-0).

(Reportage de Vincent Daheron)