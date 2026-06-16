Football-Les Bleus lancent leur Mondial par une victoire difficile contre le Sénégal

(Actualisé avec déclarations Mbappé, Deschamps)

L'équipe de France a lancé mardi sa Coupe du monde par un succès difficile face au Sénégal (3-1) grâce au doublé en seconde période de Kylian Mbappé et au but de Bradley Barcola.

Kylian Mbappé a d'abord ouvert le score (66e) sur une magnifique passe de Michael Olise pour inscrire son 57e but chez les Bleus et ainsi égaler le record d'Olivier Giroud, avant de le dépasser dans le temps additionnel d'une magnifique frappe lointaine (90e+6).

Bradley Barcola avait auparavant mis les doubles champions du monde à l'abri en piquant son ballon au-dessus d'Edouard Mendy (82e)..

Ibrahim Mbaye a inscrit le seul but sénégalais du match (90e+5), faisant parcourir un frisson dans le camp français en réduisant l'écart avant que Kylian Mbappé ne scelle définitivement le succès tricolore.

"Je ne pense pas qu'on soit totalement lancé mais c'est toujours important de bien commencer les compétitions, ça donne un peu plus de tranquillité", a réagi Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, sur M6.

"C'est compliqué de commencer par une victoire. On a vu aujourd'hui que ce n'était pas un match évident, mais à tout moment on peut marquer et faire la différence, donc ça aide."

La victoire de la France, la septième en autant de rencontres pour son entrée en lice dans une grande compétition sous les ordres de Didier Deschamps, a cependant été longue à se dessiner.

"CRISPATION"

Le Sénégal, champion d'Afrique sur le terrain en début d'année avant de perdre son titre sur tapis vert, rêvait de rejouer le scénario de 2002, quand il avait fait tomber l'équipe de France pour leur première rencontre du Mondial.

Les Lions de la Teranga auraient mérité de mener au score à la pause. Nicolas Jackson a trouvé le poteau après avoir pris Dayot Upamecano de vitesse (25e) puis Ismaila Sarr a manqué une occasion en or, à bout portant, juste avant la mi-temps (45e+6).

La France, pas aidée par une pelouse de faible qualité, ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense sénégalaise. Avec un seul tir à la pause, une frappe contrée d'Ousmane Dembélé (19e), les Bleus n'avaient jamais aussi peu tenté lors d'une première période d'un match de poules de Coupe du monde depuis 1966.

"On a eu un peu d'appréhension, de crispation au début", a reconnu le sélectionneur Didier Deschamps sur M6.

Mais les finalistes de la dernière édition ont peu à peu trouvé des espaces. Michael Olise, dont la place devient de plus en plus importante dans le dispositif de Didier Deschamps, a été de tous les bons coups.

Il s'est procuré la première grosse occasion française mais a buté sur Edouard Mendy (53e), avant de servir Kylian Mbappé, lui aussi frustré par le gardien sénégalais (57e, 64e).

Entretemps, le capitaine tricolore pensait avoir obtenu un penalty pour une faute de Sadio Mané mais l'arbitre n'a rien sifflé, même après l'aide de la vidéo.

Huit minutes plus tard, Kylian Mbappé est enfin parvenu à tromper Edouard Mendy. Très bien trouvé, encore, par Michael Olise dans la surface, il a instantanément croisé sa tentative.

"PAS DÉCISIF"

Il a été imité un peu plus tard par Bradley Barcola, qui a piqué son ballon au-dessus du gardien adverse sur une passe en profondeur d'Adrien Rabiot. L'attaquant du Paris Saint-Germain était entré en jeu deux minutes plus tôt pour remplacer Ousmane Dembélé, peu en vue mardi.

Alors que les Bleus semblaient à l'abri, Ibrahim Mbaye a bien tenté de relancer les "Lions de la Teranga". L'attaquant du PSG s'est joué de Théo Hernandez avant de tromper Mike Maignan d'une frappe puissante.

Mais le frisson n'a pas duré, Kylian Mbappé s'offrant un doublé dans la minute suivante pour redonner deux buts d'avance aux Bleus grâce à une frappe lointaine en pleine lucarne.

Mike Maignan s'est fait une ultime frayeur sur une intervention défensive d'Aurélien Tchouaméni, tout proche de marquer contre son camp (90e+10).

"C'est toujours bien de gagner le premier match, même si ce n'est pas décisif. Ce n'est que le premier match mais on va savourer quand même", a ajouté Didier Deschamps.

Les deux autres équipes du groupe I, l'Irak et la Norvège, s'affrontent plus tard dans la journée.

La France jouera l'Irak lundi prochain pour son deuxième match du Mondial.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)