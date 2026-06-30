Football-Le sélectionneur Koeman sur le départ suite au fiasco néerlandais en Coupe du Monde

par Mark Gleeson

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, devrait annoncer sa démission dans les prochains jours, après l'élimination des Néerlandais de la Coupe du monde par le Maroc lundi, lors des seizièmes de finale au Mexique.

Au lendemain de la séance de tirs au but à Monterrey, Ronald Koeman s'est refusé à tout commentaire définitif sur son avenir. Mais un second mandat loin d'avoir répondu aux attentes, couplé aux critiques incessantes des médias néerlandais, rend sa prolongation très improbable.

Le sélectionneur a été interrogé directement après le match face au Maroc, où les Néerlandais ont été vivement critiqués pour leur approche défensive, sur une éventuelle remise de sa démission.

"Non. C’est juste après le match, et la déception est encore très présente dans mon esprit", a-t-il répondu. "Je vais d’abord mettre de l’ordre dans mes idées. Je m’y mettrai dès demain matin (mardi). Et j’aurai peut-être pris une décision d’ici midi."

Les médias nationaux ont reproché à Ronald Koeman d’avoir renoncé à "l'école néerlandaise" du football offensif en alignant cinq défenseurs contre le Maroc. Un journaliste a même laissé entendre que les joueurs avaient eu peur.

Ronald Koeman a défendu sa stratégie sans toutefois convaincre les critiques.

Selon le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, Ronald Koeman ne peut guère faire autrement que de démissionner après une prestation des Néerlandais "qui a oscillé entre brouillonne, avec un jeu de passes stériles (...) contre le Japon, une réaction énergique contre la Suède, puis un retour à une "mentalité à 80%" contre la Tunisie."

"Contre le Maroc, il y avait la combativité nécessaire, mais pas vraiment de jeu : cinq défenseurs, mais aucune présence au milieu de terrain. Une seule occasion de but."

Il y a quatre ans au Qatar, sous la houlette de Louis van Gaal, les Pays-Bas, trois fois finalistes au Coupe du monde, avaient atteint les quarts de finale.

Ronald Koeman a pris les rênes de l'équipe l'année suivante, avec des résultats mitigés. Les Néerlandais ont atteint les demi-finales de l'Euro 2024, mais n'ont plus réussi à battre le moindre pays classé parmi les 25 premiers de la FIFA depuis le Mondial 2022.

Âgé de 63 ans, il avait été une première fois sélectionneur des les Pays-Bas entre février et août 2020, quittant le poste pour devenir entraîneur du FC Barcelone.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot, édité par Benoit Van Overstraeten)