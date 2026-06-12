Football-Le responsable de l'équipe iranienne dénonce le "manque de coordination" de la FIFA sur les questions de visa

* Quinze membres de la fédération iranienne de football se sont vu refuser des visas américains, perturbant la préparation de l'équipe

* Les USA invoquent des raisons sécuritaires, évoquant des tentatives de "faire entrer des terroristes en contrebande" dans le pays

* La FIFA affirme ne pas pouvoir dicter les décisions d'immigration des pays hôtes, malgré des promesses antérieures

par Emily Green

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'a pas tenu ses promesses concernant l'accès total de la fédération iranienne de football aux trois matches de l'équipe nationale aux USA, a déclaré à Reuters le responsable de la délégation iranienne pour la Coupe du monde.

Mahdi Mohammad Nabi, qui a également occupé le poste de responsable des opérations de l'équipe iranienne lors des Coupes du monde 2018 et 2022 en Russie et au Qatar, fait partie des 15 membres de la fédération iranienne de football à qui un visa a été refusé pour se rendre aux USA afin d'assister aux matches de la Coupe du monde.

Il s'est entretenu avec Reuters jeudi soir, au lendemain d'une conférence de presse sans tabou donnée par Infantino à Mexico, au cours de laquelle il a salué la participation de l'Iran au tournoi comme la preuve du succès de son organisation dans la gestion de questions politiques complexes.

"Nous espérons que Gianni Infantino tiendra effectivement les paroles et les promesses qu’il a faites à l’équipe nationale iranienne", a déclaré Mahdi Mohammad Nabi à Reuters jeudi.

"Les règlements et protocoles de la FIFA doivent être correctement respectés tant par les fédérations membres que par les pays hôtes."

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le département d’État américain a déclaré que les visas avaient été refusés car il "ne permettra pas à l’équipe iranienne d’abuser de ce système pour faire entrer clandestinement des terroristes aux USA sous de faux prétextes."

QUESTIONS SOULEVÉES

Les difficultés rencontrées par l’équipe iranienne, qui a également dû déplacer son camp d’entraînement à la dernière minute de l’Arizona à Tijuana en raison des problèmes de visa, ont soulevé de sérieuses questions quant à l’organisation de la Coupe du monde 2026 – la plus grande jamais organisée – qui sera co-organisée par le Mexique, les USA et le Canada.

Les USA ont également refusé des visas à des journalistes iraniens et africains couvrant la Coupe du monde, mis en place des mesures de caution pour les pays signalés pour leurs taux élevés de dépassement de durée de séjour, et imposé des interdictions de voyager à des ressortissants de quatre pays qualifiés pour la Coupe du monde. Les USA ont cette semaine refusé l'entrée à l'arbitre somalien de la FIFA Omar Abdulkadir Artan, pourtant titulaire d'un visa valide, en raison de liens présumés avec des "organisations terroristes".

Mais l’Iran est la seule équipe de la Coupe du monde dont un grand nombre de membres de la fédération se sont vu refuser l’entrée aux USA.

Ces refus interviennent dans un contexte d’escalade des frappes entre les pays belligérants, qui menacent de raviver une guerre à grande échelle qui avait été suspendue en avril lorsque les deux parties avaient convenu d’un cessez-le-feu fragile.

Il s'agit de la première Coupe du monde depuis sa création en 1930 où un pays hôte s'apprête à accueillir un pays avec lequel il est en guerre.

Mahdi Mohammad Nabi s’est exprimé devant l’hôtel Marriott de Tijuana, où l’équipe iranienne séjourne pour se préparer à la Coupe du monde.

Les joueurs ont obtenu leurs visas américains dix jours avant leur premier match, prévu lundi près de Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande.

"MANQUE DE COORDINATION"

Mahdi Mohammad Nabi a déclaré n’avoir jamais connu auparavant "un tel manque de coordination" lors d’une Coupe du monde.

Toute cette saga des visas, a-t-il déclaré, "a perturbé la capacité d’adaptation de nos joueurs" et a placé l’équipe dans une situation désavantageuse par rapport aux autres concurrents.

Interrogé sur les allégations du Département d’État américain selon lesquelles la fédération iranienne de football tenterait de "faire entrer clandestinement des terroristes" aux USA, Mahdi Mohammad Nabi a refusé de répondre. "Nous sommes ici pour parler de sport ; nous ne sommes pas venus pour nous livrer à des activités politiques."

Gianni Infantino a défendu mercredi les préoccupations concernant les problèmes de visas et le rôle de la FIFA, affirmant que l’instance dirigeante du football mondial ne pouvait pas dicter ses décisions en matière d’immigration aux pays hôtes de la Coupe du monde.

"Nous ne contrôlons pas tout. Peut-être vaut-il mieux se calmer et se détendre."

UN CONTRASTE FRAPPANT

Pourtant, les restrictions américaines en matière de visas contrastent fortement avec celles d’autres Coupes du monde. Par exemple, la Russie a assoupli ses exigences strictes en matière de visas pour la Coupe du monde 2018, mettant en place un système d’exemption de visa pour les supporters munis de billets pour le tournoi.

Le joueur iranien Saeid Ezzatollahi a déclaré à Reuters que l'équipe avait accepté que les joueurs ne puissent pas faire venir leurs familles pour les voir jouer et les soutenir en raison des restrictions en matière de visas. Mais il a ajouté que la FIFA avait promis à la fédération que le personnel obtiendrait des visas.

"Nous avons besoin de tout notre personnel, et en particulier de nos principaux collaborateurs qui peuvent nous aider tout au long de ce tournoi", a-t-il déclaré à Reuters jeudi.

Saeid Ezzatollahi a déclaré que la guerre en Iran avait lourdement pesé sur les joueurs, alors même qu’ils s’efforçaient de se concentrer uniquement sur leur entraînement en vue des matchs de football.

"Nous saisissons cette opportunité et devons nous mobiliser pour lutter pour ce que nous appelons l’amour. Et cet amour, pour nous, c’est le football."

(Reportage Emily Green; version française Clément Martinot)