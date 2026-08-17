Le Racing Club de Lens, rapidement réduit ‌à dix, a résisté face au Paris Saint-Germain, champion de France en titre, pour remporter le ​premier Trophée des champions de son histoire (1-0) dimanche devant son public.

Dauphins du PSG et vainqueurs de la Coupe de France, les hommes du nouveau coach allemand Dino Toppmölleront ont ouvert le score à la 32e ​minute par l'intermédiaire de leur capitaine Florian Thauvin, qui a repris de près un tir manqué de Matthieu Udol, un peu contre ​le cours du jeu.

Mais moins de dix minutes après, ⁠les Artésiens ont été réduits à 10 après l'expulsion du jeune défenseur Kyllian Antonio (18 ans) pour ‌une semelle appuyée sur le Parisien Vitinha.

"On s'est dit à la mi-temps que si on respecte ce que le coach a mis en place, si on respecte ​ce public, si on respecte les ‌valeurs de ce club il n'y a pas de raisons. A 9 ⁠on peut aller à la guerre, à 10 on peut aller à la guerre", a déclaré le portier lensois Robin Risser au micro de Ligue 1+.

"Ce soir il faut savourer. C'est un succès qui ⁠est grand contre l'ogre ‌parisien. On sait que les finales en général c'est pour eux. Ce soir on ⁠est très contents de le faire devant notre public."

Les joueurs de la capitale ont tenté de ‌réagir par Désiré Doué, particulièrement percutant, mais l'international français a heurté la barre transversale ⁠avant la pause.

Au retour des vestiaires, le PSG a continué de pousser mais ⁠s’est heurté à un ‌bon Robin Risser, bien sorti devant Nuno Mendes, entré en cours de jeu.

Les Parisiens ont multiplié les ​maladresses, à l’image d’Ousmane Dembélé qui, seul face aux ‌cages lensoises, a vu sa volée s’envoler dans les travées du stade Bollaert-Delelis.

Les Lensois ont fait preuve de solidarité pour tenir ​face aux assauts parisiens et auraient même pu faire le break par Mathieu Udol mais le but du défenseur nordiste a été refusé, l'arbitre ayant sifflé faute avant.

La fin de match a ⁠été tendue, à l'image de l'expulsion de Nuno Mendes pour un coup de coude infligé à Michal Skoras, avant que l'arbitre Jérémie Pignard ne délivre les supporters lensois.

Quatre jours après avoir remporté la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa, Luis Enrique avait fait tourner une partie de son effectif, laissant sur le banc son capitaine Marquinhos, ainsi que Joao Neves, Ousmane Dembélé ou encore le champion du monde espagnol ​Fabian Ruiz.

(Reportage par Zhifan Liu)