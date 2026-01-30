 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spoofing téléphonique : l’Arcep lance une enquête visant les opérateurs télécoms
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/01/2026 à 14:13

Depuis octobre 2024, les opérateurs ont l’obligation de s’assurer que les numéros appelants affichés sont authentifiés. ( AFP / ARMEND NIMANI )

Depuis octobre 2024, les opérateurs ont l’obligation de s’assurer que les numéros appelants affichés sont authentifiés. ( AFP / ARMEND NIMANI )

En 2025, près de 19 000 cas d’usurpation d’identité ont été signalés à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

"Cette enquête vise à comprendre l’origine et les modalités d’acheminement des appels dont le numéro a été usurpé et à vérifier le respect des obligations d’authentification des numéros d’appelant prévues par la loi", a indiqué l'Arcep ce jeudi dans un communiqué.

L'organisme souligne que plus de 19.000 signalements d’usurpation d’identité lui ont été remontés en 2025 au travers de la plateforme "J'alerte l'Arcep", contre 531 en 2003 .

"Les victimes décrivent fréquemment des situations de détresse ou d’incompréhension quand elles reçoivent des appels d’inconnus qui leur reprochent des appels frauduleux ou de démarchage, dont elles ne sont pourtant pas responsables", détaille l'Arcep.

L'autorité précise que dans certains cas, des fraudeurs affichent comme identifiant d’appelant le numéro d’une autorité publique ou d’un établissement financier afin de renforcer la crédibilité de leurs tentatives d’escroquerie.

L’Arcep impose le contrôle des numéros appelants

Début janvier, l'Arcep avait notamment demandé aux opérateurs d'afficher les appels en numéro masqué en cas de doute sur l'authentification du numéro appelant.

Ces dernières années, les attaques par usurpation d'identité, ou "spoofing", se sont multipliées. Elles permettent à un interlocuteur d'utiliser frauduleusement un numéro de téléphone existant pour se faire passer pour un autre utilisateur.

Dans la plupart des cas, les opérateurs disposent de moyens pour vérifier l'authenticité des numéros de téléphone utilisés.

Depuis octobre 2024, ils ont l'obligation de s'assurer que les numéros appelants affichés sont authentifiés.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre-Antoine Capton, cofondateur du groupe de médias français Mediawan, 19 juin 2020 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )
    Mediawan rachète l'américain North Road pour devenir un géant mondial des films et séries
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.01.2026 14:47 

    Le groupe de production audiovisuelle français Mediawan a annoncé vendredi le rachat de son homologue américain North Road, ce qui donne naissance à un géant mondial du secteur, fournisseur majeur de séries, films, téléréalités ou documentaires pour les plateformes ... Lire la suite

  • Le premier ministre Sébastien Lecornu au Palais de l'Elysée, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Budget: un ultime 49.3 dégainé en 13 secondes, épilogue lundi
    information fournie par AFP 30.01.2026 14:15 

    La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, ... Lire la suite

  • dollar
    Faut-il avoir peur d’un krach sur le dollar ?
    information fournie par Ecorama 30.01.2026 14:10 

    Alors que le dollar enregistre l’un de ses plus mauvais débuts d’année face aux principales devises, Donald Trump continue d’afficher son optimisme, estimant que la faiblesse du billet vert n’a rien d’inquiétant. Entre interrogations sur la stratégie américaine, ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football: Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 14:05 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1, en barrages ‍de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le match aller aura lieu à Monaco le 17 ou 18 février ‌et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank