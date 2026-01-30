Spoofing téléphonique : l’Arcep lance une enquête visant les opérateurs télécoms

Depuis octobre 2024, les opérateurs ont l’obligation de s’assurer que les numéros appelants affichés sont authentifiés. ( AFP / ARMEND NIMANI )

En 2025, près de 19 000 cas d’usurpation d’identité ont été signalés à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

"Cette enquête vise à comprendre l’origine et les modalités d’acheminement des appels dont le numéro a été usurpé et à vérifier le respect des obligations d’authentification des numéros d’appelant prévues par la loi", a indiqué l'Arcep ce jeudi dans un communiqué.

L'organisme souligne que plus de 19.000 signalements d’usurpation d’identité lui ont été remontés en 2025 au travers de la plateforme "J'alerte l'Arcep", contre 531 en 2003 .

"Les victimes décrivent fréquemment des situations de détresse ou d’incompréhension quand elles reçoivent des appels d’inconnus qui leur reprochent des appels frauduleux ou de démarchage, dont elles ne sont pourtant pas responsables", détaille l'Arcep.

L'autorité précise que dans certains cas, des fraudeurs affichent comme identifiant d’appelant le numéro d’une autorité publique ou d’un établissement financier afin de renforcer la crédibilité de leurs tentatives d’escroquerie.

L’Arcep impose le contrôle des numéros appelants

Début janvier, l'Arcep avait notamment demandé aux opérateurs d'afficher les appels en numéro masqué en cas de doute sur l'authentification du numéro appelant.

Ces dernières années, les attaques par usurpation d'identité, ou "spoofing", se sont multipliées. Elles permettent à un interlocuteur d'utiliser frauduleusement un numéro de téléphone existant pour se faire passer pour un autre utilisateur.

Dans la plupart des cas, les opérateurs disposent de moyens pour vérifier l'authenticité des numéros de téléphone utilisés.

Depuis octobre 2024, ils ont l'obligation de s'assurer que les numéros appelants affichés sont authentifiés.