Football-Le PSG décroche un 14e titre de champion de France de Ligue 1

(Actualisé avec détails et contexte)

Le Paris Saint-Germain a décroché mercredi un 14e titre de champion de France de Ligue 1, le cinquième consécutif, en s'imposant chez son dauphin, le RC Lens (2-0), lors du match en retard de la 29e journée de championnat.

Le PSG ne peut plus être rejoint au classement par les Sang et Or, sur lesquels il compte 9 points d'avance avant la dernière journée prévue dimanche.

Avec son 14e titre, le PSG bat son propre record du nombre de championnats remportés - devançant l'AS Saint-Etienne (10) et l'Olympique de Marseille (9) - la première victoire remontant à 1986.

Les cinq victoires consécutives en championnat du club parisien le mettent à deux unités du record fixé par l'Olympique lyonnais en la matière, entre 2002 et 2008.

Face à son dauphin, le Paris Saint-Germain a ouvert le score par son ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, qui a remporté son duel avec le gardien lensois après avoir été servi par Ousmane Dembélé à la suite d'une perte de balle de Malang Sarr.

Le jeune attaquant Ibrahim Mbaye a ensuite assuré la victoire pour les Parisiens dans le temps additionnel (90+3).

Après une saison 2024-2025 historique, conclue par les triomphes en Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions, le club de la capitale a dû batailler jusque dans les dernières journées du championnat pour garder Lens derrière lui. Il faut remonter trois ans en arrière, en 2023, pour voir le PSG couronné avec une marge si faible, déjà bousculé par les Sang et Or qui avaient échoué à un point.

Au lendemain d'un été 2025 sans préparation, en raison de la Coupe du monde des clubs achevée en juillet par une défaite en finale contre Chelsea (3-0) et de sa victoire en Supercoupe d'Europe contre Tottenham (2-2, 4-3 aux t.a.b.) en août, Paris avait idéalement lancé sa saison en remportant ses quatre premières rencontres de championnat.

Mais il a ensuite été ralenti au coeur de l'automne (deux succès en six matches entre la cinquième et la 10e journée) sous l'effet cumulé de blessures à répétition et d'un effectif à peine enrichi au mercato par les arrivées du défenseur central Illia Zabarny ainsi que des gardiens Lucas Chevalier et Renato Marin, qui n'ont jamais pleinement convaincu au fil de la saison.

Dans le même temps, le RC Lens, fort de deux défaites en 18 matches entre les cinquième et 22e journées, s'est affirmé comme le principal concurrent du PSG pendant que l'Olympique de Marseille, leader après huit journées, commençait déjà à dégringoler.

C'est donc un duel entre les hommes de Luis Enrique et ceux de Pierre Sage qui a animé la deuxième partie de saison, le PSG reprenant le fauteuil de leader lors de la 23e journée. Malgré quelques faux pas parisiens en 2026 (défaites à Rennes, contre Monaco et Lyon, nul contre Lorient), Lens n'en a pas profité et a calé dans la quête d'un deuxième titre après celui de 1998 avec quatre victoires sur ses dix derniers matches de Ligue 1.

Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, l'équipe parisienne, qui a enregistré cet hiver l'arrivée du milieu de terrain Dro Fernandez, était souvent remaniée en Ligue 1 pour gérer, dans le même temps, la défense de son premier titre en Ligue des champions.

Cette rotation s'en ressent dans les différents classements statistiques, où les Parisiens sont classés assez loin. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont par exemple les meilleurs buteurs du club avec 10 buts chacun.

Idem au classement des passeurs avec Vitinha à six passes décisives.

À la tête du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique continue d'imposer sa patte et de faire de son équipe l'une des plus enthousiasmantes du continent au XXIe siècle, où les individualités subliment un collectif parfaitement orchestré. En plus de la Ligue 1, le PSG a donc conquis la Supercoupe d'Europe mais aussi la Coupe intercontinentale contre Flamengo en finale (1-1, 2-1 aux t.a.b.) et le Trophée des champions face à l'OM (2-2, 4-1 aux t.a.b.).

Seule ombre au tableau : l'élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe de France par son voisin, le Paris FC (1-0), en janvier dernier. Le PSG, double tenant du titre et détenteur du record de titres dans l'épreuve (16), n'avait plus été sorti avant les huitièmes de finale de la Coupe de France depuis 2014.

La finale de cette compétition opposera son dauphin, le RC Lens, à l'OGC Nice, le 22 mai prochain au Stade de France (Seine-Saint-Denis).

Les champions d'Europe en titre poursuivront quant à eux leur saison dimanche par un déplacement chez le voisin du Paris FC avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)