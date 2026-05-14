Football : Le PSG décroche un 14e titre de champion de France de Ligue 1

Ligue 1 - RC Lens - Paris St Germain

Le ‌Paris Saint-Germain a décroché mercredi ​un 14e titre de champion de France de Ligue 1, le ​cinquième consécutif, en s'imposant chez son ​dauphin, le RC ⁠Lens (2-0), lors du match en ‌retard de la 29e journée de championnat.

Le PSG ne peut ​plus ‌être rejoint au classement par ⁠les Sang et Or, sur lesquels il compte 9 points ⁠d'avance avant ‌la dernière journée prévue ⁠dimanche.

Avec son 14e titre, ‌le PSG bat son ⁠propre record du nombre de ⁠championnats remportés - ‌devançant l'AS Saint-Etienne (10) et l'Olympique de ​Marseille (9) - ‌la première victoire remontant à 1986.

Les cinq victoires consécutives ​en championnat du club parisien le mettent ⁠à deux unités de record fixé par l'Olympique lyonnais en la matière, entre 2002 et 2008.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Zhifan Liu)