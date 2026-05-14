Football : Le PSG décroche un 14e titre de champion de France de Ligue 1

Ligue 1 - RC Lens - Paris St Germain
Le Paris Saint-Germain a décroché mercredi un 14e titre de champion de France de Ligue 1, le cinquième consécutif, en s'imposant chez son dauphin, le RC Lens (2-0), lors du match en retard de la 29e journée de championnat.
Le PSG ne peut plus être rejoint au classement par les Sang et Or, sur lesquels il compte 9 points d'avance avant la dernière journée prévue dimanche.
Avec son 14e titre, le PSG bat son propre record du nombre de championnats remportés - devançant l'AS Saint-Etienne (10) et l'Olympique de Marseille (9) - la première victoire remontant à 1986.
Les cinq victoires consécutives en championnat du club parisien le mettent à deux unités de record fixé par l'Olympique lyonnais en la matière, entre 2002 et 2008.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)
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