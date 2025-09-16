Football: Le PSG à l'assaut d'un rare doublé en Ligue des champions

Ligue des champions: Conférence de presse et entraînement du Paris St Germain

Le Paris Saint-Germain (PSG) lance mercredi face à l'Atalanta Bergame la défense de son premier titre en Ligue des champions avec un objectif : réaliser un doublé qui n'a plus été réalisé depuis le Real Madrid en 2018.

Trois mois et demi après avoir assouvi la quête ultime de ses propriétaires en devenant le deuxième club français à remporter la C1 après l'Olympique de Marseille en 1993, le PSG découvre un nouveau statut de tenant du titre.

"Quand tu atteins ton objectif, tu as une fierté dans le coeur qui ne partira pas", a déclaré le capitaine Marquinhos, mardi, en conférence de presse. "Il faut quand même rester attentif et ne pas se relâcher. On a marqué l’histoire, c’est bien, on a fait quelque chose d’énorme, mais il faut toujours avoir faim et vouloir continuer à marquer l’histoire."

Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, n'a pas caché les ambitions de son équipe.

"Après avoir été champion d'Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l'histoire de nouveau et de gagner une deuxième Ligue des champions consécutive. Ce sera difficile mais il faut être ambitieux", a assuré l'Espagnol, mardi, en conférence de presse.

"Le premier titre est toujours difficile parce que les joueurs ne pensent pas qu'ils sont capables de le gagner. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu'ils savent qu'ils en sont capables. Pour moi, c'est plus difficile de gagner la première que la deuxième ou la troisième", a-t-il ajouté.

Le Real Madrid est le seul club à avoir conservé son titre au XXIe siècle grâce à ses trois sacres consécutifs entre 2016 et 2018. Il faut ensuite remonter à l'AC Milan en 1989 et 1990 pour trouver trace d'un doublé.

"Nous sommes confiants sur la possibilité de gagner de nouveau ce trophée", a poursuivi Luis Enrique.

Alors qu'il s'était extirpé in extremis de la phase de ligue la saison dernière, le PSG a hérité d'un calendrier relevé pour la première phase de la compétition. En plus de la réception de l'Atalanta mercredi, les Parisiens accueilleront le Bayern Munich, Tottenham et Newcastle et se déplaceront à Barcelone, au Bayer Leverkusen, au Sporting Portugal et à l'Athletic Bilbao.

"On veut tout de suite bien commencer. L’an dernier, le parcours a été compliqué et on a bien fini", a rappelé Marquinhos. "L’année dernière, on a connu quelques dérapages sur les matchs à domicile, or, il faut avoir de bons résultats au Parc des Princes parce que c’est dur de prendre des points en déplacement. C’est un contexte différent, mais ce match pourrait être décisif en vue de la qualification."

Pour la deuxième année, le format de la Ligue des champions propose 36 équipes dans une poule unique : les huit premières se qualifient directement en huitièmes de finale tandis que celles classées entre la neuvième et la 24e places jouent des barrages.

Après une saison éreintante ponctuée de quatre titres (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions et Ligue des champions) et conclue le 13 juillet dernier par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0) lors de son 65e match, Paris déplore plusieurs blessés majeurs depuis le début de saison.

Ousmane Dembélé, l'homme fort de la campagne précédente et favori du Ballon d'Or décerné lundi prochain, et Désiré Doué se sont tous deux blessés en équipe de France et seront absents respectivement six et quatre semaines. Dimanche, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia et Lucas Beraldo sont sortis prématurément lors de la victoire en Ligue 1 face à Lens (2-0).

Le premier nommé sera apte face à l'Atalanta tandis que le second est incertain et que le dernier est en soins en raison d'une entorse de la cheville gauche.

"Pendant la saison, c’est normal d’avoir différents moments : des moments de joie, de tristesse… Il faut s’adapter", a relativisé Luis Enrique, lui aussi touché physiquement puisqu'il a été victime d'une fracture d'une clavicule à cause d'une chute à vélo.

Vainqueur de ses quatre premières rencontres de Ligue 1, le PSG doit désormais confirmer sur la scène européenne pour coller à son nouveau statut.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)