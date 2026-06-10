Football-Le président de la FIFA défend la gestion des visas et le prix des billets à la veille de la Coupe du monde

par Janina Nuno Rios et Angelica Medina

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu la manière dont l'instance dirigeante du football avait géré les problèmes de visa avant la Coupe du monde, déclarant mercredi qu'elle s'efforçait de trouver des solutions mais qu'elle ne pouvait pas passer outre les décisions gouvernementales.

S'exprimant à la veille du match d'ouverture entre les co-organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud, Gianni Infantino a répondu aux inquiétudes concernant l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis alors qu'il disposait d'un visa valide. "Ce qui est arrivé à l'arbitre somalien est regrettable", a t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous ne sommes pas les rois du monde, capables de régner sur les gouvernements et les forces de police. Nous sommes une organisation sportive." Cette affaire a attiré l’attention sur les défis liés à l’immigration à l’approche du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, après que les autorités américaines ont déclaré qu’Omar Artan s’était vu refuser l’entrée en raison de ses liens avec des "membres présumés d’organisations terroristes" .

Gianni Infantino a déclaré que la FIFA continuait à travailler en coulisses pour résoudre les problèmes en suspens, mais a souligné que les décisions en matière d’immigration relevaient en dernier ressort des autorités nationales. "Nous essayons toujours de trouver des solutions", a-t-il déclaré. "Parfois, se mettre immédiatement à crier et à hurler a l’effet inverse de celui recherché pour trouver une solution."

Lorsqu’on lui a demandé si les controverses liées aux visas l’avaient amené à regretter d’avoir choisi les États-Unis comme l’un des pays hôtes, le président de la FIFA a répondu qu’il n’avait aucun regret. "Il y a des problèmes ; c’est normal pour un événement de cette ampleur", a-t-il déclaré. "Certains viennent des États-Unis, d’autres du Canada, d’autres encore du Mexique. Nous nous occupons de tous."

Le président de la FIFA a également mis en avant la participation de l’Iran au tournoi comme preuve des efforts déployés par son organisation pour naviguer dans un contexte politique complexe. "Les gens disaient que l’Iran ne pourrait pas venir à la Coupe du monde", a déclaré Gianni Infantino. "Je leur ai promis qu’ils viendraient."

Il a ajouté que le fait d’avoir assuré la participation de l’Iran malgré les tensions géopolitiques démontrait la capacité du football à rassembler les gens.

NOUS VOULONS UNIR LE MONDE

Le dirigeant italo-suisse est revenu à plusieurs reprises sur un message d’unité, affirmant que la Coupe du monde pourrait offrir une distraction bienvenue en cette période de conflits et d’incertitudes mondiaux. "Quand l’Iran jouera, le stade sera plein et j’espère qu’il y aura une ambiance positive, car c’est ça, le football", a-t-il déclaré. "Nous voulons unir le monde."

Gianni Infantino a également défendu la politique tarifaire de la FIFA face aux critiques de certains supporters qui estimaient que le coût des billets était devenu prohibitif. La FIFA a vendu plus de six millions de billets pour le tournoi, qui compte désormais 48 équipes, et la demande a dépassé les attentes "d’un facteur 10 ou plus", a-t-il déclaré. "Le prix de départ de 60 dollars est le prix d’entrée le plus bas de tous les sports américains en phase finale", a déclaré Gianni Infantino. "Si nous les vendions à un prix inférieur, ils se retrouveraient sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés. Chaque dollar récolté est réinvesti dans le développement du football."

La Coupe du monde débute jeudi à l’Estadio Azteca de Mexico, qui deviendra le premier stade à accueillir des matchs lors de trois Coupes du monde masculines, Infantino prédisant l’un des tournois les plus disputés de l’histoire de la compétition. Le président de la FIFA a déclaré que des facteurs tels que l'altitude, le climat, les déplacements et le format élargi ajouteraient encore à l'imprévisibilité, avant de conclure : "Que la fête commence."

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico City; version française Clément Martinot)