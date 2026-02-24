Football-Le joueur du PSG Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Le défenseur du PSG et international marocain Achraf Hakimi a été renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol courant 2023, a indiqué mardi le parquet de Nanterre.

Le joueur avait été mis en examen en mars 2023 à la suite des accusations d'une jeune femme, qu'il conteste.

"Aujourd'hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. C'est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement", a déclaré Achraf Hakimi sur le réseau social X.

(Gianluca Lo Nostro, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)