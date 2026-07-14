Football-Le "grand jour" de Lamine Yamal en Coupe du monde va arriver

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a conseillé à Lamine Yamal de mettre de côté ses bougies d’anniversaire et son trac, affirmant que le plus grand moment en Coupe du monde de ce jeune joueur pourrait bien se produire mardi, lors de la demi-finale contre la France, voire sur une scène encore plus prestigieuse.

Lamine Yamal a fêté ses 19 ans à la veille du duel face à la France, à Dallas, et son sélectionneur, qui prône depuis longtemps la joie plutôt que la nervosité, a déclaré que l’attaquant devait profiter pleinement de l’occasion plutôt que de se laisser submerger par elle.

"Je lui ai dit qu’il n’avait pas à s’inquiéter – qu’il devait simplement profiter du moment. Je suis sûr que le grand jour de Lamine en Coupe du monde est encore à venir", a dit Luis de la Fuente en conférence de presse. "J’espère que ce sera demain (mardi) et, sinon, ce sera en finale, si nous parvenons à nous y qualifier".

Après avoir débuté la Coupe du monde avec une blessure aux ischio-jambiers contractée fin avril, Lamine Yamal a graduellement retrouvé sa forme au fil du tournoi, même si ses statistiques affichent seulement un but et aucune passe décisive.

Bien que l'Espagne a battu la France en demi-finale de l'Euro 2024 puis en demi-finales de la Ligue des Nations l'an dernier, Luis de la Fuente a déclaré que les retrouvailles entre les deux équipes seraient une tout autre affaire.

"Nous tirons beaucoup d’enseignements de ces matchs, tout comme eux, sans doute", a-t-il dit aux journalistes. "Nous allons essayer de reproduire les scénarios où les situations nous étaient favorables, et non l’inverse".

Il a présenté cette rencontre comme un affrontement entre des "styles antagonistes", prévenant que la "Roja" devait se méfier des transitions "très dangereuses" des Bleus.

Interrogé sur la manière dont l’Espagne comptait contenir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, le sélectionneur espagnol a répondu que le travail de préparation n’avait pas manqué.

"Nous les avons analysés de manière très, très approfondie. Ils disposent de joueurs d’un calibre exceptionnel, mais nous aussi. La clé est d’imposer nos propres caractéristiques et notre style, et de neutraliser l’adversaire", a-t-il déclaré.

Luis de la Fuente a estimé aussi que la France était meilleure que l’équipe battue par l'Espagne l'an dernier, insistant sur le fait qu'il ne laisserait pas son homologue français Didier Deschamps placer les Espagnols comme favoris.

"Nous sommes toutes les deux de grandes équipes, tout comme dans l’autre demi-finale (Angleterre-Argentine). Je ne comprends pas pourquoi les gens tiennent de tels propos, car le fait que nous soyons favoris ou non n’a absolument aucune importance."

(Reportage de Fernando Kallas)