Football-Le défenseur allemand Schlotterbeck forfait pour le reste du Mondial

par Karolos Grohmann

Le défenseur central allemand Nico Schlotterbeck manquera le reste de la Coupe du monde et sera indisponible plusieurs mois en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville survenue samedi lors de la victoire de l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire (2-1), a annoncé lundi la sélection allemande.

Le joueur de 26 ans s'est blessé en début de match et a été remplacé à la pause par Antonio Rüdiger. L'examen médical réalisé dimanche a révélé une déchirure d'un ligament de la cheville gauche.

Le défenseur du Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne, restera pour l'instant avec l'équipe aux États-Unis, a indiqué la sélection dans un communiqué.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann ne peut plus faire appel à un joueur pour le remplacer, la compétition ayant déjà commencé.

"Nico Schlotterbeck va beaucoup nous manquer sur le terrain car c'est un défenseur exceptionnel, notamment grâce à son excellent jeu de relance", a déclaré Julian Nagelsmann. "Cela aurait pu être sa Coupe du monde. Hier, nous avons tous essayé de lui remonter le moral. Heureusement, il est de nature très positive et pense déjà à la suite."

"C'est un signe très positif qu'il reste dans un premier temps ici avec l'équipe, parce qu'il a également une influence en-dehors du terrain. Malgré son absence, nous sommes toujours très bien armés en défense centrale avec Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton et Malick Thiaw", a ajouté le sélectionneur.

Les Allemands, qui se sont assurés la première place de leur groupe et sont déjà qualifiés pour la phase à élimination directe pour la première fois depuis 2014, affronteront l'Équateur jeudi lors de leur dernier match du premier tour.

(Reportage Karolos Grohmann; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)