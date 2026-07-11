Football-Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane confirme avoir joué au golf avec Trump

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane a confirmé avoir déjà joué au golf avec le président américain Donald Trump, précisant qu'à ses yeux cette expérience avait été "surréaliste", tout en saluant les talents sur le green du locataire de la Maison Blanche.

Ce dernier avait dit en début de semaine à des journalistes qu'il avait joué au golf avec Harry Kane, qualifiant l'attaquant anglais de "grand joueur" et de "bon golfeur".

S'exprimant vendredi, à la veille du quart de finale du quart de finale de Coupe du monde opposant l'Angleterre et la Norvège, Harry Kane a souligné que cette partie avait eu lieu à Palm Beach, en Floride, il y a environ 18 mois.

"J'ai plutôt bien joué, à dire vrai. Il m'a invité à jouer quand j'étais à Palm Beach. Alors oui, quand le président vous invite quelque part (...)", a-t-il dit.

"C'était une expérience assez surréaliste, rien que de le rencontrer et, bien sûr, de jouer au golf avec lui. Il joue, à dire vrai, plutôt bien au golf", a poursuivi Harry Kane.

"J'espère que je jouerai aussi bien que lui quand j'aurai son âge. Donc oui, c'était une expérience unique et j'étais simplement reconnaissant qu'il m'ait invité à venir jouer", a-t-il encore dit.

Donald Trump avait complimenté l'attaquant du Bayern Munich sur sa plateforme Truth Social après la victoire 3-2 de l'Angleterre face au Mexique en huitièmes de finale lundi, en écrivant : "Harry Kane, de l'Angleterre, est un EXCELLENT joueur !!!"

Le lendemain, Donald Trump avait révélé que les deux hommes avaient joué au golf ensemble.

"Je pense que Kane est un excellent joueur", avait ajouté le président américain.

"J'ai joué au golf avec lui et je l'apprécie beaucoup. C'est un bon golfeur. Il est vraiment formidable", avait-il dit.

(Lori Ewing, Version française Benoit Van Overstraeten)