 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane confirme avoir joué au golf avec Trump
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 11:24

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane a confirmé avoir déjà joué au golf avec le président américain Donald Trump, précisant qu'à ses yeux cette expérience avait été "surréaliste", tout en saluant les talents sur le green du locataire de la Maison Blanche.

Ce dernier avait dit en début de semaine à des journalistes qu'il avait joué au golf avec Harry Kane, qualifiant l'attaquant anglais de "grand joueur" et de "bon golfeur".

S'exprimant vendredi, à la veille du quart de finale du quart de finale de Coupe du monde opposant l'Angleterre et la Norvège, Harry Kane a souligné que cette partie avait eu lieu à Palm Beach, en Floride, il y a environ 18 mois.

"J'ai plutôt bien joué, à dire vrai. Il m'a invité à jouer quand j'étais à Palm Beach. Alors oui, quand le président vous invite quelque part (...)", a-t-il dit.

"C'était une expérience assez surréaliste, rien que de le rencontrer et, bien sûr, de jouer au golf avec lui. Il joue, à dire vrai, plutôt bien au golf", a poursuivi Harry Kane.

"J'espère que je jouerai aussi bien que lui quand j'aurai son âge. Donc oui, c'était une expérience unique et j'étais simplement reconnaissant qu'il m'ait invité à venir jouer", a-t-il encore dit.

Donald Trump avait complimenté l'attaquant du Bayern Munich sur sa plateforme Truth Social après la victoire 3-2 de l'Angleterre face au Mexique en huitièmes de finale lundi, en écrivant : "Harry Kane, de l'Angleterre, est un EXCELLENT joueur !!!"

Le lendemain, Donald Trump avait révélé que les deux hommes avaient joué au golf ensemble.

"Je pense que Kane est un excellent joueur", avait ajouté le président américain.

"J'ai joué au golf avec lui et je l'apprécie beaucoup. C'est un bon golfeur. Il est vraiment formidable", avait-il dit.

(Lori Ewing, Version française Benoit Van Overstraeten)

Sport
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers de l'Infoca (service de lutte contre les incendies de forêt d'Andalousie) s'emploient à éteindre un incendie sur les lieux d'un feu de forêt ayant causé la mort de 11 personnes près de Bedar, dans le district de Los Gallardos (province d'Almería), le 10 juillet 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )
    Le sinistre qui a fait 12 morts en Espagne évolue favorablement
    information fournie par AFP 11.07.2026 12:14 

    Le violent incendie qui a ravagé une massif boisé dans le sud de l'Espagne, faisant 12 morts, connaît samedi une évolution favorable, après deux jours d'"enfer" vécus par les habitants de cette zone où vivent de nombreux étrangers, notamment britanniques, dont ... Lire la suite

  • Des habitants se frayent un chemin dans l'eau après des inondations causées par des pluies de mousson à Kyauktaw, dans l'ouest de la Birmanie, le 10 juillet 2026 ( AFP / STR )
    La Birmanie touchée par des inondations, un bébé emporté par les eaux
    information fournie par AFP 11.07.2026 12:09 

    Des inondations touchaient samedi les Etats Rakhine et Chin, dans l'ouest de la Birmanie, où un bébé a notamment été emporté par les eaux, a indiqué à l'AFP un secouriste local. "On n'a pas retrouvé le corps", a déclaré Bo Aung Thein dans le canton de Kyauktaw, ... Lire la suite

  • Une joueuse de l'équipe de France se lance dans le rap
    Une joueuse de l'équipe de France se lance dans le rap
    information fournie par So Foot 11.07.2026 11:52 

    Theodora a de la concurrence. Latérale gauche de l’équipe de France, Estelle Cascarino se lance dans le rap ! Son premier single Vocation sortira à 20 h ce samedi soir sur toutes les plateformes de streaming musical. La joueuse de West Ham a déjà posté la bande-annonce ... Lire la suite

  • Une personne observe la côte taïwanaise touchée par le typhon Bavi à Keelung (nord-est), le 11 juillet 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Quelque 900.000 personnes évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi
    information fournie par AFP 11.07.2026 11:51 

    Quelque 900.000 personnes ont été évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi, dont les vents et les pluies ont frappé samedi Taïwan et plusieurs îles japonaises, privant des milliers de foyers d'électricité. A Wenzhou (sud-est), municipalité comptant près de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank