Football-La Tunisie remplace Lamouchi par Renard après sa déroute contre la Suède au Mondial

Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi a été limogé mardi et remplacé par son compatriote français Hervé Renard à la suite de la défaite face à la Suède (5-1), dimanche, lors de son premier match à la Coupe du monde, a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF).

Sabri Lamouchi, première victime parmi les entraîneurs de la compétition, avait été nommé en janvier avec un contrat allant jusqu'en 2028. Il quitte son poste alors que la Tunisie doit encore affronter le Japon samedi, puis les Pays-Bas le 25 juin.

Sous sa direction, la Tunisie n'a remporté qu'un seul de ses cinq matches, contre Haïti (1-0) en mars. Elle s'est également inclinée face à l'Autriche (1-0) et a subi une lourde défaite contre la Belgique (5-0) lors de deux rencontres de préparation disputées ce mois-ci.

Dans un communiqué publié mardi sur les réseaux sociaux, la Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé qu'Hervé Renard dirigerait l'équipe jusqu'à la fin de la Coupe du monde.

“L'accord prévoit également l'ouverture de négociations après la Coupe du monde afin d'envisager un partenariat à long terme fondé sur des objectifs sportifs précis”, a-t-elle ajouté.

Selon la Télévision tunisienne, chaîne publique du pays, Hervé Renard devrait arriver à Monterrey plus tard dans la journée de mardi pour rejoindre le groupe.

Hervé Renard, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, a dirigé l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il l'avait menée à une victoire retentissante contre l'Argentine, future championne du monde, en phase de groupes.

Il avait ensuite pris les rênes de l'équipe de France féminine pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques de Paris, avant de retourner en Arabie saoudite, où il a qualifié la sélection masculine pour une troisième Coupe du monde consécutive. Il a été remplacé par Georgios Donis à l'approche du tournoi.

(Reportage de Nick Said et Latifa Guesmi à Tunis, Ahmed El Ghannam et Mohamed Yossry au Caire ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)