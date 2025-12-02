 Aller au contenu principal
Football-La ministre des Sports et la LFP condamnent les violences envers les joueurs et le staff de Nice
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 14:04

La ministre des Sports Marina Ferrari et la Ligue de football professionnel (LFP) ont condamné "avec la plus grande fermeté" mardi les violences commises dimanche soir à l'encontre des joueurs et du staff de l'OGC Nice.

"Rien ne peut justifier ces actes qui visent ceux qui s’engagent chaque jour pour le football. Ces incidents, graves, causés par quelques individus, ne relèvent en rien du supportérisme", a déclaré Marina Ferrari sur le réseau social X. "Je défendrai toujours celles et ceux qui font vivre et animent nos stades, jamais ceux qui ont recours à la violence et qui doivent être sanctionnés pour ça."

De son côté, la LFP a annoncé dans un communiqué "qu’elle se constituera partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs, afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves".

"Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football", a-t-elle ajouté.

Selon L'Équipe et RMC, les attaquants Jérémie Boga et Terem Moffi ont porté plainte contre X et sont en incapacité totale de travail (ITT) pendant plusieurs jours.

Contacté par Reuters, l'OGC Nice n'a pas confirmé cette information.

Le club azuréen a condamné "ces actes avec la plus grande fermeté" dans un communiqué publié lundi soir.

"Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué également publié lundi soir, l'UNFP, le syndicat des joueurs, a indiqué qu'il se réservait "le droit de se constituer partie civile dans le cadre des procédures judiciaires en cours".

L'OGC Nice a enregistré dimanche à Lorient (3-1) une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Dernier de la phase de ligue de la Ligue Europe (cinq défaites en autant de matches), le club est 10e de Ligue 1 avec 17 points avant de recevoir Angers, dimanche, lors de la 15e journée.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

