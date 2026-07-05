Football-La Jordanie se sépare de son sélectionneur Sellami

La Jordanie a écarté son sélectionneur Jamal Sellami après son élimination au premier tour de la Coupe du monde de football, a annoncé dimanche le prince Ali Ben al-Hussein, président de la Fédération jordanienne de football (JFA).

Jamal Sellami avait conduit la Jordanie à la première Coupe du monde de son histoire, mais la sélection a perdu ses trois matches du groupe J contre l'Autriche, l'Irak et l'Argentine.

"Nous vous remercions pour vos efforts, votre dévouement exemplaire et votre contribution à cette qualification historique", a écrit le prince Ali Hussein sur X.

Nommé en juin 2024, Jamal Sellami quitte son poste avant la Coupe d'Asie 2027.

Il avait également mené la Jordanie en finale de la Coupe arabe 2025, perdue après prolongation contre le Maroc (3-2), son pays natal.

Jamal Sellami avait obtenu la nationalité jordanienne en reconnaissance de son travail avec la sélection.

(Reportage d'Ahmad El Ghannam et Mohamed Yossry au Caire, avec la contribution d'Ahmad El Khasahb ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)