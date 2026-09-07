Football: La Belgique retire son soutien à Infantino après plusieurs polémiques

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Seizièmes de finale - États-Unis - Bosnie-Herzégovine

La Belgique ne soutiendra pas la candidature de ‌Gianni Infantino à un nouveau mandat de président de la Fifa, en raison de l'absence de réponses satisfaisantes sur ​la gouvernance de l'instance et de polémiques qui ont émaillé la Coupe du monde de football, a a dit lundi la Fédération royale belge de football.

La RBFA (Royal Belgian Football Association) souhaite notamment obtenir des explications concernant la ​gestion de la procédure disciplinaire à l'encontre de l'attaquant américain Folarin Balogun.

Le carton rouge reçu par ce dernier, qui aurait dû le priver du 8e ​de finale de la Coupe du monde entre les ⁠Etats-Unis et la Belgique (1-4), avait été annulé par la Fifa, après que le président américain Donald Trump ‌a personnellement exhorté Gianni Infantino de réexaminer le dossier.

La fédération belge a déclaré que l'instance dirigeante mondiale du football n'avait pas encore fourni de justification adéquate à cette décision ni ​expliqué la manière dont des cas ‌similaires seraient traités à l'avenir.

"Il est essentiel que de tels cas soient traités ⁠de manière transparente et rigoureuse, dans l'intérêt de la Fifa, de la bonne gouvernance et de la crédibilité du football international, avec des garanties claires pour l'avenir", écrit la RBFA dans un communiqué.

La fédération belge souhaite également que ⁠l'affaire Balogun figure à ‌l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil de l'instance mondiale, prévue le 15 ⁠octobre.

Concernant le dossier Fifa Forward Enterprise, le projet de filiale commerciale de l'instance mondiale de football, la RBFA ‌estime que plusieurs de ses décisions et évaluations n'ont pas été suffisamment justifiées, ce qui soulève ⁠des inquiétudes plus générales quant à la transparence et à la gouvernance.

La RBFA, ⁠qui s'était opposée au projet ‌de la Fifa de céder une partie de ses droits commerciaux liés à la Coupe du monde, avait ​dit être attachée à "un modèle fort, indépendant et durable pour ‌le football international".

"Mon équipe à la RBFA a communiqué avec la Fifa de manière posée et constructive, tant pendant qu'après la Coupe du ​monde, afin d'obtenir des éclaircissements sur l'affaire Balogun. Deux mois après les faits, nous constatons que nos questions restent sans réponse à ce jour", a déclaré la présidente de la RBFA, Pascale Van Damme.

"Compte tenu ⁠de l'importance de la transparence et de la clarté pour toutes les parties concernées, nous demandons les explications nécessaires et souhaitons, parallèlement, examiner les possibilités d'amélioration des processus actuels."

La fédération belge a dit rester en contact étroit avec l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, sur ces deux questions et qu'elle continuerait à plaider en faveur d'une plus grande transparence dans les prises de décision de la Fifa.

(Reportage Suramya Kaushik à Bangalore; version française Claude ​Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)