Football : l'UEFA, l'AFC et la CONCACAF critiquent Infantino suite à l'échec de sa proposition de cession de parts de la Coupe du monde

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* L'UEFA, l'AFC et la CONCACAF réclament une enquête totalement indépendante

* Elles affirment qu'Infantino a trahi la confiance « par la tromperie »

* U.S. Soccer et Canada Soccer estiment que la FIFA a besoin d’un changement « significatif ».

* Infantino brigue un nouveau mandat à la présidence de la FIFA l'année prochaine

(Ajout de la déclaration de US Soccer et Canada Soccer, paragraphes 11 à 13)

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, la Confédération asiatique de football (AFC) et la CONCACAF ont publié lundi une lettre ouverte critiquant le comportementduprésident de la FIFA, Gianni Infantino, lors du projet de cession d'une participation dans les droits commerciaux de la Coupe du monde .

Ce communiqué, qui s'est abstenu de réclamer ouvertement un changement de direction, indique qu'Infantino a trahi la confiance « par la tromperie » avec ce projet désormais abandonné, qu'il s'est « placé au-dessus de la collectivité » et que les trois confédérations réclament un examen totalement indépendant des faits.

« La force du football a toujours résidé dans son unité », peut-on lire dans leur lettre ouverte adressée à la famille du football. « Nous appelons à ce que cette unité soit désormais respectée, et à ce que les dirigeants servent le football, sans chercher à le dominer. »

Le dirigeant suisse fait face à une révolte ouverte au sein du monde du football depuis qu’il a proposé, puis abandonné , un projet visant à séparer les droits commerciaux de la Coupe du monde et à en vendre 20 % à des investisseurs privés afin de lever environ 4,2 milliards de dollars.

Des sources proches du dossier ont indiqué que les confédérations considéraient cette lettre comme une occasion pour Infantino, qui brigue un nouveau mandat l’année prochaine, de se retirer en conservant sa dignité.

Les trois confédérations étudient la possibilité d’organiser des compétitionsentre elles afin de donner aux joueurs la chance de s’affronter malgré la crise avec la FIFA, ont précisé ces sources.

L’UEFA, soutenue par l’AFC et la CONCACAF, qui régit le football dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, a menacé de boycotter les tournois de la FIFA jusqu’à cequ’elle obtienne l’assurance qu’aucun projet similaire ne sera proposé à l’avenir.

« Le leadership dans le football n’est pas un bien que l’on possède », ont-elles déclaré dans un communiqué publié lundi. « Il ne s’agit pas de détenir – ou d’exiger – le pouvoir pour le conserver. C’est un devoir de service envers la famille du football qui nous le confie.

Lorsque la confiance est trahie par la tromperie, lorsqu’un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié son autorité, ce devoir est abandonné. »

ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Elles ont également critiqué la réunion d’urgence de la FIFA qui s’est tenue au Maroc la semaine dernière, soulignant qu’un seul dirigeant élu y était présent, tout en réclamant une enquête indépendante – à laquelle la FIFA ne prendrait pas part – afin de déterminer les causes de cette « grave erreur de jugement ».

Lundi, U.S. Soccer et Canada Soccer ont soutenu la position des confédérations, affirmant que la FIFA avait besoin d’un changement « significatif ».

« U.S. Soccer, Canada Soccer, la CFU (), l’Union caribéenne de football () et l’UNCAF (), l’Union centraméricaine de football (), s’unissent à leurs collègues du monde entier pour réclamer des changements significatifs qui renforcent la gouvernance, la transparence et la responsabilité de la FIFA », ont-elles déclaré dans un communiqué.

Les États-Unis et le Canada ont co-organisé la Coupe du monde 2026 avec le Mexique.

La présidente de la Fédération norvégienne de football (NFF), Lise Klaveness, considérée par certains comme une candidate potentielle à la succession d’Infantino, a appelé ce dernier vendredi, âgé de 56 ans, à démissionner immédiatement de la présidence.

Mme Klaveness critique ouvertement Infantino depuis longtemps.

Après avoir apaisé les dissensions internes lors de la réunion d’urgence de mercredi, la FIFA a présenté ses excuses aux 211 fédérations et Infantino a rallié le soutien des six confédérations qui composent l’instance dirigeante mondiale.

La Confédération africaine de football (CAF) a publié jeudi un communiqué au nom de ses 54 membres apportant son soutien à Infantino; le Mexique, membre de la CONCACAF, a emboîté le pas, tout comme les pays sud-américains que sont l’Argentine, le Paraguay, l’Équateur et la Bolivie.

ATTAQUE CINGLANTE

Vendredi , alors qu’Infantino assistait à Cali à l’investiture du nouveau président colombien Abelardo De La Espriella, la FIFA a publié une attaque cinglante contre les détracteurs du président.

Elle a mis en garde contre ce qu’elle a qualifié d’« effort concerté et continu » visant à discréditer Infantino, affirmant que toute tentative de contester son leadership devait respecter les statuts et les procédures démocratiques de l’instance dirigeante.

La FIFA a également fait écho aux déclarations de plusieurs instances ayant apporté leur soutien à Infantino, ainsi qu’à celle de la confédération sud-américaine CONMEBOL.

La déclaration de la FIFA fait suite à des articles parus dans *The Daily Telegraph* concernant des versements effectués par l’UEFA à un ancien employé alors qu’Infantino occupait le poste de secrétaire général de l’instance dirigeante européenne, allégations qu’il a niées et que la FIFA a rejetées comme étant sans fondement.

Près de 70 des 211 associations membres de la FIFA ont déclaré publiquement qu’elles voteraient pour Infantino, tandis qu’une douzaine d’entre elles ont soit retiré leur soutien initialement promis, soit annoncé qu’elles ne voteraient pas pour lui.

Infantino aurait besoin d’une majorité des deux tiers au premier tour de scrutin ou d’une majorité simple aux tours suivants pour prolonger son mandat de président jusqu’en 2031.

Hormis l’UEFA, les confédérations qui affirment avoir perdu confiance en Infantino ne sont pas totalement unies, plusieurs nations asiatiques le soutenant, tout comme le Mexique, membre de la CONCACAF.