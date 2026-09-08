Football: L'ONG FairSquare saisit la Fifa pour dénoncer les liens d'Infantino avec Trump

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Huitièmes de finale - États-Unis - Belgique

par Rohith Nair

Plus de 100.000 personnes ont signé une ‌pétition exigeant l'ouverture d'une enquête par la Fifa sur son président Gianni Infantino pour des violations présumées du code d'éthique de ​l'instance en raison de ses liens avec le président américain Donald Trump, a déclaré mardi l'organisation non gouvernementale britannique FairSquare.

La plainte a été déposée par FairSquare dans le cadre de sa campagne "Reboot Fifa", qui accuse Gianni Infantino de multiples infractions détaillées ​dans une lettre adressée à la commission d’éthique de la Fifa et consultée par Reuters.

Les allégations portent notamment sur un abus de pouvoir, le non-respect des obligations de ​neutralité politique et la violation des obligations de loyauté dans ⁠le but de "s'attirer les faveurs du président américain".

Nicholas McGeehan, directeur de FairSquare, a déclaré que cette plainte, qui fait suite ‌à une première datant de décembre 2025, avait été déposée à la suite des événements survenus pendant et après la Coupe du monde qui s’est achevée en juillet.

Parmi les reproches figurent notamment l'intervention ​de Donald Trump pendant le Mondial pour ‌demander de réexaminer le carton rouge de l'attaquant américain Folarin Balogun, dont la suspension automatique ⁠avait été levée, ainsi que la proposition avortée de Gianni Infantino de céder une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

"Les accusations sont beaucoup plus graves. Nous sommes désormais confrontés à une inquiétude publique et politique ⁠et nous avons estimé ‌qu'il était temps de mettre à nouveau la pression sur la commission d'éthique de la Fifa", a ⁠déclaré Nicholas McGeehan à Reuters.

La plainte énumère huit incidents, notamment des allégations selon lesquelles Gianni Infantino aurait enfreint la ‌neutralité politique de l'instance en soutenant publiquement Donald Trump et abusé de son autorité en créant puis ⁠en décernant unilatéralement le Prix de la paix de la Fifa au président américain sans l’approbation ⁠ni l’implication de son conseil.

Le ‌président de l'instance est également accusé d’avoir abusé de son autorité en développant secrètement le projet "Fifa Forward Enterprise" avec des investisseurs ayant ​des liens politiques, tout en contournant les procédures de gouvernance de ‌la Fifa. Une proposition qui a finalement été abandonnée à la suite d'un tollé mondial.

Nicholas McGeehan a expliqué que FairSquare souhaitait que Gianni Infantino soit ​suspendu de toute activité liée au football pendant deux ans.

"Cette plainte va bien au-delà de la seule personne d’Infantino", a-t-il ajouté. "Il s’agit de démontrer aux responsables politiques qui devraient examiner de près la conduite de la Fifa et sa ⁠gouvernance que l'organisation est incapable de se réguler elle‑même."

Reuters a contacté la Fifa pour obtenir un commentaire.

En juillet, le Comité international olympique (CIO) a rejeté une plainte déposée par FairSquare à l'encontre de Gianni Infantino, au sujet de son soutien affiché à Donald Trump, estimant que cette affaire ne relevait pas de la compétence de sa commission d’éthique.

Le dirigeant briguera en mars un quatrième mandat à la présidence de la Fifa, aucun adversaire crédible ne s’étant pour l’instant manifesté.

(Reportage de Rohith Nair ​à Bangalore; version française Vincent Daheron)