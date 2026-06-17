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Football-L'OGC Nice confirme le départ de Puel, Pantaloni le remplace
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 17:17

(Actualisé avec nomination Pantaloni)

L'OGC Nice a annoncé mercredi la nomination d'Olivier Pantaloni au poste d'entraîneur pour succéder à Claude Puel, dont le départ avait été confirmé plus tôt dans la journée.

Le technicien de 59 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons, a précisé le club dans un communiqué.

"C'est déjà une fierté pour moi d’entraîner un club comme l’OGC Nice. Je suis ravi aujourd'hui de revenir dans le sud et dans ce club que je connais pour y avoir été un temps joueur", a déclaré, dans un communiqué, celui qui avait intégré le centre de formation du Gym à la fin des années 1980.

Lors des deux dernières saisons, Olivier Pantaloni dirigeait Lorient, qu'il a fait remonter en Ligue 1 avant de prendre la 10e place dans l'élite.

Le départ de Claude Puel, arrivé en décembre dernier au chevet du club azuréen, avait été annoncé à la mi-journée.

"Claude Puel arrive au terme de sa mission à la tête de l'équipe première. Ineos et l'OGC Nice tiennent à le remercier chaleureusement pour le travail accompli au cours de ces derniers mois", a déclaré le club dans un communiqué.

"Arrivé dans une période particulièrement délicate, il a contribué à sauver le club de la relégation et à lui permettre d'aborder l'avenir dans de meilleures conditions."

Déjà passé sur le banc niçois de 2012 à 2016, Claude Puel avait succédé à Franck Haise cet hiver alors que le club était 13e de Ligue 1. Finalement 16e en fin de saison, l'OGC Nice s'est maintenu dans l'élite grâce à sa victoire contre l'AS Saint-Étienne en barrages (4-1 au cumulé).

Le club azuréen a aussi joué la finale de la Coupe de France, perdue contre le RC Lens (3-1).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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