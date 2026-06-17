 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-L'OGC Nice confirme le départ de Puel
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 12:38

L'OGC Nice a confirmé mercredi le départ de son entraîneur Claude Puel, arrivé en décembre dernier au chevet du club azuréen, qui s'est maintenu in extremis en Ligue 1 cette saison.

"Claude Puel arrive au terme de sa mission à la tête de l'équipe première. Ineos et l'OGC Nice tiennent à le remercier chaleureusement pour le travail accompli au cours de ces derniers mois", a déclaré le club dans un communiqué.

"Arrivé dans une période particulièrement délicate, il a contribué à sauver le club de la relégation et à lui permettre d'aborder l'avenir dans de meilleures conditions."

Déjà passé sur le banc niçois de 2012 à 2016, Claude Puel avait succédé à Franck Haise cet hiver alors que le club était 13e de Ligue 1. Finalement 16e en fin de saison, l'OGC Nice s'est maintenu dans l'élite grâce à sa victoire contre l'AS Saint-Étienne en barrages (4-1 au cumulé).

Son successeur n'a pas été annoncé.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank