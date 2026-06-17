Football-L'OGC Nice confirme le départ de Puel

L'OGC Nice a confirmé mercredi le départ de son entraîneur Claude Puel, arrivé en décembre dernier au chevet du club azuréen, qui s'est maintenu in extremis en Ligue 1 cette saison.

"Claude Puel arrive au terme de sa mission à la tête de l'équipe première. Ineos et l'OGC Nice tiennent à le remercier chaleureusement pour le travail accompli au cours de ces derniers mois", a déclaré le club dans un communiqué.

"Arrivé dans une période particulièrement délicate, il a contribué à sauver le club de la relégation et à lui permettre d'aborder l'avenir dans de meilleures conditions."

Déjà passé sur le banc niçois de 2012 à 2016, Claude Puel avait succédé à Franck Haise cet hiver alors que le club était 13e de Ligue 1. Finalement 16e en fin de saison, l'OGC Nice s'est maintenu dans l'élite grâce à sa victoire contre l'AS Saint-Étienne en barrages (4-1 au cumulé).

Son successeur n'a pas été annoncé.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)