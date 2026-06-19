Football-L'international marocain Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol

La cour d'appel de Versailles a ordonné vendredi le renvoi d'Achraf Hakimi, défenseur du PSG et capitaine de la sélection nationale du Maroc, devant la cour criminelle départementale des Yvelines pour viol, selon les médias.

Le joueur, qui affronte l'Ecosse avec le Maroc à minuit dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre de la Coupe du monde, avait été mis en examen en mars 2023 à la suite des accusations d'une jeune femme, qu'il conteste.

Achraf Hakimi, qui vient de remporter une deuxième Ligue des champions consécutive avec club, avait fait appel de son ordonnance de mise en accusation.

"La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit : 'Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire", a réagi Achraf Hakimi sur la plate-forme X.

"J'attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)