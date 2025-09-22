 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football-L'Espagnole Bonmati remporte un 3e Ballon d'Or féminin consécutif
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 23:06

(.)

par Vincent Daheron

PARIS, 22 septembre - L'Espagnole Aitana Bonmati a remporté lundi à Paris un troisième Ballon d'Or féminin consécutif en devançant sa compatriote Mariona Caldentey et l'Anglaise Alessia Russo.

La milieu de terrain du FC Barcelone, âgée de 27 ans, est la première joueuse à être sacrée pour la troisième fois et permet à son club et à l'Espagne de remporter le Ballon d'Or féminin - créé en 2018 - pour la cinquième année consécutive, après le doublé en 2021 et 2022 de sa compatriote et coéquipière Alexia Putellas.

Sans être une surprise, son sacre était toutefois indécis. Si elle a remporté le championnat et la Supercoupe d'Espagne ainsi que la Coupe de la Reine avec Barcelone, Aitana Bonmati a perdu les deux finales majeures de la saison 2024-2025. D'abord celle de la Ligue des champions avec le Barça (défaite 1-0 contre Arsenal) puis celle de l'Euro 2025 avec l'équipe d'Espagne (défaite 1-1, 3-1 aux t.a.b. face à l'Angleterre).

Ces défaites en finale ne l'ont pas empêchée d'être nommée meilleure joueuse de la Ligue des champions et de l'Euro, au cours duquel elle avait inscrit le but de la qualification en finale lors de la demi-finale face à l'Allemagne (1-0).

La championne du monde 2023 a inscrit au total 20 buts et délivré 16 passes décisives en 58 matches, club et sélection confondus. Elle a notamment été meilleure passeuse de la Ligue des champions.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

