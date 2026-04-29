Football: L'entraîneur Martinez Novell quittera Toulouse en fin de saison

L'entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell à Lens
L'entraîneur du Toulouse FC Carles Martinez Novell ne sera pas prolongé et quittera ses fonctions à la fin de la saison, a annoncé mercredi le club occitan, 10e de Ligue 1.
"Après trois très belles années au Toulouse Football Club, nous avons fait le choix de nous séparer à la fin de cette saison", a déclaré l'Espagnol de 41 ans dans un communiqué.
Le club n'a pas communiqué le nom du futur entraîneur.
Arrivé au club en 2022 en tant qu'adjoint de Philippe Montanier, Carles Martinez Novell avait pris sa suite à l'été 2023, dans la foulée du titre en Coupe de France.
Lors de ses trois saisons en tant qu'entraîneur principal, le TFC a toujours navigué en milieu de tableau de Ligue 1 : 11e en 2024 et 10e l'an passé. Toulouse occupe cette saison encore la 10e place du classement à trois journées de la fin.
Le club haut-garonnais est actuellement sur une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont une lourde défaite à Lens, la semaine dernière, en demi-finales de Coupe de France (4-1).
"Les décisions que nous prenons aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de notre projet, sans rien enlever au respect et à la reconnaissance que nous avons pour son travail", a déclaré le président du club Olivier Cloarec dans le communiqué.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
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