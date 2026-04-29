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Football: L'entraîneur Martinez Novell quittera Toulouse en fin de saison
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 11:56

L'entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell à Lens

L'entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell à Lens

L'entraîneur du ‌Toulouse FC Carles Martinez Novell ne sera pas prolongé ​et quittera ses fonctions à la fin de la saison, a annoncé mercredi le club occitan, 10e de Ligue ​1.

"Après trois très belles années au Toulouse Football Club, nous avons fait ​le choix de nous séparer ⁠à la fin de cette saison", a déclaré ‌l'Espagnol de 41 ans dans un communiqué.

Le club n'a pas communiqué le nom du futur ​entraîneur.

Arrivé au club ‌en 2022 en tant qu'adjoint de Philippe ⁠Montanier, Carles Martinez Novell avait pris sa suite à l'été 2023, dans la foulée du titre en Coupe de ⁠France.

Lors de ‌ses trois saisons en tant qu'entraîneur principal, le ⁠TFC a toujours navigué en milieu de tableau ‌de Ligue 1 : 11e en 2024 et 10e ⁠l'an passé. Toulouse occupe cette saison encore ⁠la 10e place ‌du classement à trois journées de la fin.

Le club ​haut-garonnais est actuellement sur ‌une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont une lourde défaite ​à Lens, la semaine dernière, en demi-finales de Coupe de France (4-1).

"Les décisions que nous prenons aujourd’hui ⁠s’inscrivent dans la continuité de notre projet, sans rien enlever au respect et à la reconnaissance que nous avons pour son travail", a déclaré le président du club Olivier Cloarec dans le communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Blandine Hénault)

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