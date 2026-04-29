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Ces matchs légendaires qui peuvent rivaliser avec PSG-Bayern
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 13:09

Ces matchs légendaires qui peuvent rivaliser avec PSG-Bayern

Ces matchs légendaires qui peuvent rivaliser avec PSG-Bayern

Un aller simple pour le Panthéon de la Ligue des champions. La victoire 5-4 du PSG face au Bayern est incontestablement entrée dans la légende de la plus belle des compétitions. De là à y voir le plus beau match de son histoire ? Il ne faut peut-être pas s'emballer, car il y a eu de quoi se régaler depuis la réforme en 1992.

Chelsea 4-4 Liverpool

2009. Fut un temps où la règle du but à l’extérieur faisait foi. En 2009, elle pousse Liverpool, battu 1-3 à Anfield en quart de finale aller, à partir à l’abordage de Stamford Bridge. Les Reds de Rafa Benitez touchent l’exploit du doigt : le score est déjà de 0-2 à la demi-heure de jeu grâce à Fabio Aurelio et Xabi Alonso. Chelsea renverse la table en deuxième période au point de mener 3-2. Fini ? Non puisque Liverpool marque deux fois en deux minutes, par Lucas Leiva (81 e ) et Dirk Kuyt (83 e ). Un petit but enverrait alors les Scousers dans le dernier carré… mais Frank Lampard les ramène sur terre en égalisant à la 89 e . Score final : 4-4. À couper le souffle.

Hambourg 4-4 Juventus

2000. Le foot vintage. Celui où Igor Tudor et Niko Kovač étaient sur le terrain. Mené 0-1 puis 1-3, le HSV s’offre une remontada de folie avec trois buts entre la 65 e et a 82 e … dont un penalty de son gardien, Hans-Jorg Butt. Ce diable de Pippo Inzaghi privera néanmoins les locaux d’une victoire de prestige avec son troisième but du soir à la 88 e minute. Bon, c’était « seulement » un match de groupes, mais c’était sympa quand même.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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