Football-L'attaquant ivoirien Wahi au centre d'une enquête pour escroquerie et corruption sportive

L'attaquant ivoirien Elye Wahi est au cœur d'une enquête sur des soupçons de corruption sportive après la détection de paris inhabituels liés à un carton jaune reçu lors d'un match de Ligue 1 le mois dernier, selon des déclarations du parquet de Marseille et de la Ligue de football professionnel (LFP).

Elye Wahi, qui n'était pas immédiatement disponible pour répondre à une demande de commentaires, n'a pas été désigné comme suspect.

"Un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Marseille (...) des chefs d’escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment", a déclaré à Reuters un porte-parole du parquet de Marseille.

La LFP a indiqué avoir alerté les autorités après que ses partenaires chargés de la surveillance des marchés de paris sportifs ont détecté "un volume inhabituel de mises concernant un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi" lors du dernier match de Ligue 1 de l'OGC Nice contre Metz, le 17 mai.

(Reportage de Marc Leras; version française Vincent Daheron; édité par Benoit Van Overstraeten)