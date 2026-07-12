Football-L'Argentine qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire face à la Suisse

L'Argentine s'est imposée samedi lors de son quart de finale de la Coupe du monde de football contre la Suisse (3-1) et s'est qualifiée pour les demi-finales.

L'équipe de Lionel Messi conserve ainsi ses espoirs de devenir la première équipe à remporter une deuxième Coupe du monde d'affilée depuis le Brésil en 1962.

Les Suisses, qui avaient atteint les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1954, ont été réduit à 10 lorsque Breel Embolo a été expulsé pour simulation à la 72e minute.

Le match semblait se diriger vers une séance de tirs au but alors que les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire.

Alexis Mac Allister avait donné l'avantage à l'Argentine dès la 10e minute, reprenant de la tête, au premier poteau, un corner de Lionel Messi.

La Suisse est remontée au score à la 67e minute lorsque Dan Ndoye est parvenu à égaliser.

Julian Alvarez et Lautaro Martinez ont chacun inscrit un but en prolongation, assurant ainsi une place à l'Argentine en demi-finales.

Les Argentins affronteront mercredi l'Angleterre à Atlanta, après que les Anglais ont éliminé la Norvège plus tôt dans la soirée.

(Lori Ewing)