 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-L'Angleterre face à l'Argentine pour un test majeur en demi-finale
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 19:31

* Kane et Bellingham ont marqué 12 des 13 buts de l'Angleterre dans ce tournoi

* L'Angleterre s'est qualifiée pour sa deuxième demi-finale en trois Coupes du monde, après son élimination en 2018

par Lori Ewing

Après une nouvelle démonstration de résilience, l'Angleterre affrontera son vieux rival argentin en demi-finale de la Coupe du monde, avec l'espoir de se rapprocher d'un premier titre depuis 1966.

Qualifiée après sa victoire en prolongation contre la Norvège (2-1), elle retrouvera les champions du monde en titre pour un nouveau chapitre de l'une des grandes rivalités du Mondial.

L'équipe de Thomas Tuchel atteint les demi-finales pour la deuxième fois en trois éditions. Elle avait été éliminée par la Croatie en prolongation en 2018 en Russie.

"Ils refusent tout simplement de renoncer. Ils refusent d'accepter la défaite", a déclaré le sélectionneur anglais. "Ils surmontent les coups durs. Ils se donnent à fond. Sur ce point, je n'ai absolument rien à leur reprocher."

Le sélectionneur a toutefois estimé que son équipe pouvait encore progresser.

"Nous avons trouvé un moyen, nous sommes dans le dernier carré, et c'est le plus important. Mais je pense toujours que nous pouvons et devons mieux jouer au football", a-t-il dit.

La progression anglaise repose largement sur Harry Kane et Jude Bellingham, qui ont chacun inscrit six des treize buts de l'équipe dans le tournoi. Ce dernier arrive à Atlanta en pleine forme, avec quatre buts lors de ses deux derniers matches.

"Une performance de classe mondiale d'un joueur de classe mondiale dans les très grands moments", a déclaré Thomas Tuchel à son sujet. "Du très haut niveau."

L'Angleterre a été poussée dans ses retranchements par la Norvège, avec des joueurs victimes de crampes et de malaises sous une chaleur étouffante. Pour Noni Madueke, seul le résultat compte.

"Si nous jouons comme ça et que nous gagnons les deux prochains matches, ça me va. Cela ne me dérange pas", a-t-il déclaré.

Les deux équipes se sont affrontées cinq fois en Coupe du monde. L'Angleterre s'est imposée en 1962, 1966 et 2002, tandis que l'Argentine a gagné en 1986, lors du match marqué par la "Main de Dieu" de Diego Maradona, puis en 1998 aux tirs au but.

Finaliste de l'Euro 2024, l'Angleterre affronte désormais les champions du monde de Lionel Scaloni, avec une place en finale du Mondial 2026 en jeu.

"Je me sens vraiment vivant dans ces moments-là", a déclaré Thomas Tuchel. "C'est là que je veux être. Je ne voudrais être nulle part ailleurs au monde."

(Reportage de Lori Ewing ; version française Olivier Cherfan)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouvel entraîneur de Strasbourg dévoile sa stratégie
    Le nouvel entraîneur de Strasbourg dévoile sa stratégie
    information fournie par So Foot 12.07.2026 20:18 

    Mais qui es-tu, Hugo Oliveira ? Le nouvel entraîneur de Strasbourg est arrivé en Alsace ce dimanche . L’occasion d’en dire plus sur ses ambitions et la manière dont il compte faire jouer le Racing la saison prochaine. « Je suis très heureux d’être ici, c’est un ... Lire la suite

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à une cérémonie à Jérusalem-Est, près de la barrière de séparation avec la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 5 juillet 2026 ( AFP / ilia YEFIMOVICH )
    Israël: les élections législatives se tiendront le 27 octobre
    information fournie par AFP 12.07.2026 19:49 

    Le Parlement israélien a annoncé la tenue des élections législatives pour le 27 octobre, un scrutin largement considéré comme un référendum sur le leadership du Premier ministre Benjamin Netanyahu. La Knesset, nom du Parlement israélien, doit achever son mandat ... Lire la suite

  • Le Real Madrid bat aussi des records... à la Coupe du monde
    Le Real Madrid bat aussi des records... à la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 12.07.2026 19:48 

    Champagne pour Florentino Pérez ! Le football est parfois paradoxal. S’il n’a placé aucun joueur dans la liste de l’Espagne, le Real Madrid est pourtant l’un des clubs les plus en vue depuis le début de la Coupe du monde. Mieux encore : avec le doublé de Jude Bellingham ... Lire la suite

  • Le sénateur américain Lindsey Graham devant des équipements militaires russes édtruits exposés à Kiev le 26 mai 2023 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Décès du sénateur Lindsey Graham, allié de Trump, défenseur d'Israël et de l'Ukraine
    information fournie par AFP 12.07.2026 19:37 

    L'influent sénateur américain Lindsey Graham, proche de Donald Trump connu pour son soutien indéfectible à l'Ukraine, Israël ainsi qu'à une guerre contre l'Iran, est décédé soudainement samedi à l'âge de 71 ans. Figure centrale du camp interventionniste à Washington, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank