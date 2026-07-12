Football-L'Angleterre face à l'Argentine pour un test majeur en demi-finale

* Kane et Bellingham ont marqué 12 des 13 buts de l'Angleterre dans ce tournoi

* L'Angleterre s'est qualifiée pour sa deuxième demi-finale en trois Coupes du monde, après son élimination en 2018

par Lori Ewing

Après une nouvelle démonstration de résilience, l'Angleterre affrontera son vieux rival argentin en demi-finale de la Coupe du monde, avec l'espoir de se rapprocher d'un premier titre depuis 1966.

Qualifiée après sa victoire en prolongation contre la Norvège (2-1), elle retrouvera les champions du monde en titre pour un nouveau chapitre de l'une des grandes rivalités du Mondial.

L'équipe de Thomas Tuchel atteint les demi-finales pour la deuxième fois en trois éditions. Elle avait été éliminée par la Croatie en prolongation en 2018 en Russie.

"Ils refusent tout simplement de renoncer. Ils refusent d'accepter la défaite", a déclaré le sélectionneur anglais. "Ils surmontent les coups durs. Ils se donnent à fond. Sur ce point, je n'ai absolument rien à leur reprocher."

Le sélectionneur a toutefois estimé que son équipe pouvait encore progresser.

"Nous avons trouvé un moyen, nous sommes dans le dernier carré, et c'est le plus important. Mais je pense toujours que nous pouvons et devons mieux jouer au football", a-t-il dit.

La progression anglaise repose largement sur Harry Kane et Jude Bellingham, qui ont chacun inscrit six des treize buts de l'équipe dans le tournoi. Ce dernier arrive à Atlanta en pleine forme, avec quatre buts lors de ses deux derniers matches.

"Une performance de classe mondiale d'un joueur de classe mondiale dans les très grands moments", a déclaré Thomas Tuchel à son sujet. "Du très haut niveau."

L'Angleterre a été poussée dans ses retranchements par la Norvège, avec des joueurs victimes de crampes et de malaises sous une chaleur étouffante. Pour Noni Madueke, seul le résultat compte.

"Si nous jouons comme ça et que nous gagnons les deux prochains matches, ça me va. Cela ne me dérange pas", a-t-il déclaré.

Les deux équipes se sont affrontées cinq fois en Coupe du monde. L'Angleterre s'est imposée en 1962, 1966 et 2002, tandis que l'Argentine a gagné en 1986, lors du match marqué par la "Main de Dieu" de Diego Maradona, puis en 1998 aux tirs au but.

Finaliste de l'Euro 2024, l'Angleterre affronte désormais les champions du monde de Lionel Scaloni, avec une place en finale du Mondial 2026 en jeu.

"Je me sens vraiment vivant dans ces moments-là", a déclaré Thomas Tuchel. "C'est là que je veux être. Je ne voudrais être nulle part ailleurs au monde."

(Reportage de Lori Ewing ; version française Olivier Cherfan)