Football-L'Anglais O'Neil succède à Rosenior à la tête de Strasbourg
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:04

(Actualisé avec durée du contrat, déclarations)

L'Anglais Gary O'Neil a été nommé mercredi nouvel entraîneur de Strasbourg pour succéder à Liam Rosenior, parti mardi à Chelsea, a annoncé le club alsacien.

"Je suis très heureux d’accueillir Gary O’Neil au Racing. C’est un entraîneur exigeant et reconnu, avec une approche moderne du football qui s’inscrit pleinement dans la continuité de notre projet sportif", a déclaré Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, dans un communiqué.

En début d'après midi, Marc Keller a précisé en conférence de presse que la durée du contrat était de deux ans et demi. "Il y a une indemnité de transfert qui a été négociée et qui sera payée", a-t-il précisé.

Dans le communiqué, Gary O'Neil s'est dit "fier de rejoindre ce club incroyable". "Le Racing possède une histoire unique, une passion extraordinaire, une grande résilience et bien sûr des supporteurs fidèles qui veulent voir cette équipe proposer du beau jeu et réussir. Nous avons un groupe de joueurs de grande qualité et des objectifs clairs et ambitieux pour la saison. Ma priorité est de travailler dur avec l’équipe et de tout donner pour le succès du club."

Le technicien de 42 ans était sans poste depuis qu'il a été renvoyé de Wolverhampton en décembre 2024.

Il avait rejoint le staff de Bournemouth en 2021 avant d'être nommé entraîneur intérimaire en août 2022 puis de manière définitive en novembre de la même année. Il avait été limogé en fin de saison malgré le maintien en Premier League acquis.

L'ancien milieu de terrain avait ensuite rebondi à Wolverhampton en août 2023, qu'il a mené à la 14e place de Premier League lors de sa première saison avant d'être démis de ses fonctions en décembre 2024 alors que les Wolves, club de la banlieue de Birmingham, étaient relégables.

Il arrive à Strasbourg dans un contexte compliqué, au lendemain du départ de Liam Rosenior pour diriger Chelsea - un club détenu par le même consortium, BlueCo - à la suite de la séparation avec Enzo Maresca.

"Ce n'était pas prévu, évidemment. Je peux comprendre la surprise et un peu après, peut-être, la déception de certains de nos supporteurs", a réagi Marc Keller en conférence de presse, au sujet des critiques d'une partie des fans du club à la suite du départ de Liam Rosenior pour Chelsea, club détenu par le même propriétaire.

"Maintenant j'ai envie de vous dire, vous croyez que ça me fait plaisir ? C'était une situation qui était ni prévue ni souhaitée par personne au club."

"Je comprends qu'on puisse se dire : 'On a piqué l'entraîneur'. Mais si je regarde la relation qu'on a avec eux depuis deux ans et demi, la balance pour notre club est très, très, très positive", a ajouté le président strasbourgeois.

Le RCSA est actuellement septième de Ligue 1 mais sans la moindre victoire lors des cinq derniers matches de championnat. Le club alsacien s'est en revanche qualifié en huitièmes de finale de la Ligue Conférence grâce à sa première place en phase de ligue.

"Gary O’Neil dirigera sa première séance d’entraînement ce jeudi et sera sur le banc du Racing dès samedi à l’occasion du déplacement à Avranches en Coupe de France" pour les seizièmes de finale, précise le communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron et Trevor Stynes, édité par Kate Entringer)

