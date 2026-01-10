 Aller au contenu principal
Coupe de France : Strasbourg en balade en Normandie, Lorient renverse une N3
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 20:18

Pas de surprise à se mettre sous la dent en Coupe de France. Ce samedi, en seizièmes de finale, Strasbourg a infligé une belle fessée à Avranches (0-5) pour la première de Gary O’Neil sur le banc. Les Normands, septièmes de leur groupe en National 2, ont concédé bien trop d’occasions pour espérer quoi que ce soit en première période, encaissant trois buts avant la pause : une tête peu appuyée de Joaquín Panichelli (0-1, 14 e ), un but de Julio Enciso, lancé en profondeur par Panichelli (0-2, 22 e ), et un pion de Diego Moreira (0-3, 39 e ), qui a profité d’une mauvaise relance adverse.

Au retour des vestiaires, Avranches relève la tête et parvient même à toucher le bois de Mike Penders, avec un tir Zourab Sopromadze sur la barre transversale. Martial Godo (0-4, 54 e ) et Sebastian Nanasi (0-5, 67 e ) ont toutefois rapidement enfoncé le clou. Julio Enciso y va même de son doublé en toute fin de match pour fixer le score final (0-6, 89 e ).…

FL pour SOFOOT.com

