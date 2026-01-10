Déjà un premier but et un premier trophée pour Mattéo Guendouzi en Turquie
Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
Buts : Guendouzi (28 e ) & Oosterwolde (48 e ) pour lesCanaris Jaunes
Comment se mettre les supporters de Fenerbahçe dans la poche ? En tapant Galatasaray dès son premier match, bien sûr ! Ce samedi, trois jours après avoir rejoint les bords du Bosphore, Mattéo Guendouzi a remporté la Supercoupe de Turquie , voyant les Canaris Jaunes s’imposer 0-2 face à Galatasaray, vainqueur du championnat et de la Coupe la saison dernière.…
