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Football–L'Anglais Kevin Keegan, double Ballon d'Or, est décédé à l'âge de 75 ans
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 16:58

L'ancien footballeur et entraîneur anglais Kevin Keegan, lauréat du Ballon d'Or en 1978 et 1979, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé lundi sa famille dans un communiqué relayé par Sky Sports.

"L'ancien joueur et entraîneur de l'équipe d'Angleterre luttait contre un cancer et était entouré de sa femme et de ses filles lors de ses derniers instants", a déclaré sa famille, qui avait annoncé en début d'année qu'il suivait un traitement après un diagnostic récent.

Surnommé "King Kev", Kevin Keegan a principalement accompli sa carrière d'attaquant à Liverpool, club avec lequel il a notamment remporté la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1977, ainsi qu'à Hambourg et Newcastle.

Considéré comme l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, Kevin Keegan a également marqué 21 buts et disputé 63 matches en équipe d'Angleterre, qu'il a ensuite dirigée comme sélectionneur (1999-2000). Il a aussi entraîné les clubs de Newcastle, Fulham et Manchester City.

(Rédigé par Karan Prashant Saxena à Bangalore, version française Benjamin Mallet)

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