Football-Kvaratskhelia victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou

(Actualisé avec déclarations Kvaratskhelia)

L'ailier du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit subie mardi contre le FC Barcelone (4-2), en Ligue des champions, a annoncé mercredi le PSG.

"Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours", précise le club de la capitale dans un communiqué.

Le Géorgien de 25 ans, nommé parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or 2026, a quitté mardi la pelouse du Parc des Princes juste avant l'heure de jeu, aidé par deux membres du staff, après s'être blessé dans un duel avec Xavi Espart.

"Peu de temps s'est écoulé, mais cette question ne cesse de me trotter dans la tête : "Pourquoi moi ?", a-t-il écrit dans sa langue natale sur Instagram, mercredi. "Je n'ai probablement jamais rien laissé au hasard. Je me suis préparé pour ce match mieux que jamais auparavant. Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça."

"Je suis prêt à traverser ces mois de travail, de douleur et de larmes."

Sa blessure est un coup dur pour le PSG, ainsi privé pour de nombreux mois du meilleur joueur de la dernière Ligue des champions, au cours de laquelle il avait marqué dix buts et délivré six passes décisives.

Eux aussi sortis sur blessure mardi, Ousmane Dembélé et Marquinhos souffrent tous deux d'une lésion à la cuisse, respectivement à la jambe gauche et droite.

Ils seront absents "ces prochaines semaines", selon le PSG.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)