Football-Ibrahima Konaté quitte Liverpool pour le Real Madrid

Ibrahima Konate, défenseur central des Bleus et de Liverpool, a signé un contrat de quatre ans pour rejoindre le Real Madrid, a annoncé jeudi le club espagnol.

"Le Real Madrid et Ibrahima Konaté ont conclu un accord faisant de ce dernier un joueur du Real Madrid pour les quatre prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2030", précise le club dans un communiqué.

Le jouer de 27 ans, actuellement aux Etats-Unis avec l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026, rejoint le Real Madrid, club 15 fois champions d'Europe, après avoir échoué à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat à Anfield.

Ibrahima Konaté a passé cinq saisons à Liverpool après avoir rejoint le club en provenance du RB Leipzig en 2021. Il a disputé 183 matchs avec les Reds et a joué un rôle clé dans la conquête du titre de champion d'Angleterre lors de la saison 2024-2025, formant une charnière solide avec le capitaine Virgil van Dijk.

Le joueur est l'un des premiers recrutements de José Mourinho, qui fait son retour sur le banc madrilène 13 après avoir quitte le club en 2013, avec le Portugais Bernardo Silva, venu de Manchester City et l'Espagnol Marc Cucurella, qui quitte Chelsea.

(Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)