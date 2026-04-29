Football-Hakimi forfait pour la demi-finale retour contre le Bayern Munich

Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi est forfait pour la demi-finale retour de la Ligue des champions prévue mercredi prochain face au Bayern Munich en raison d'une "lésion de la cuisse droite", a annoncé mercredi le PSG.

"Victime d'une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines", est-il écrit dans un communiqué.

Le Marocain de 27 ans s'est blessé à la 88e minute du match aller remporté mardi par le PSG (5-4), se touchant rapidement l'arrière de la cuisse droite.

Le PSG indique également que le deuxième gardien Lucas Chevalier a subi lui aussi une lésion de la cuisse droite à l'entraînement et restera en soins ces prochaines semaines.

(Rédigé par Vincent Daheron)