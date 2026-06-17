Football-Éric Roy, l'entraîneur de Brest, est mort à 58 ans

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Éric Roy, l'entraîneur du Stade brestois, est mort à l'âge de 58 ans, a annoncé mercredi sa famille sur Instagram.

"Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas", a écrit sa famille dans un message publié sur son compte Instagram. "Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l'amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l'a jamais quitté."

Ancien joueur, notamment de l'Olympique lyonnais, de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice, Éric Roy était l'entraîneur du Stade brestois depuis janvier 2023. Il a notamment mené le club finistérien à la troisième place de Ligue 1 lors de l'exercice 2023-2024 et à sa première campagne de Ligue des champions la saison suivante.

"Ce qu'il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l'homme qu'il était", a poursuivi sa famille.

"Il aimait le football d'une manière absolue. Son aventure au Stade brestois a été l'un des plus beaux moments de sa vie. Elle lui a donné une énergie, une joie, une raison de continuer, y compris dans les moments les plus difficiles."

Éric Roy a occupé des postes de direction à l'OGC Nice, au RC Lens ou à Watford, en Angleterre. Sa nomination à Brest avait surpris à l'hiver 2023, près de 12 ans après sa dernière expérience sur un banc, à Nice, et après avoir été notamment consultant pour France TV.

Mais son aventure brestoise a dépassé toutes les attentes. Il a d'abord sauvé le club de la relégation avant de réussir la meilleure saison de l'histoire du SB29, en terminant troisième. L'année suivante, pour sa première campagne européenne, le Stade brestois avait été éliminé en barrages de Ligue des champions par le PSG, futur vainqueur. En phase de ligue, Brest avait gagné quatre de ses huit matches.

Malgré des moyens réduits, Éric Roy était ensuite parvenu à maintenir sans danger le club en Ligue 1.

"C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès d’Éric Roy. Le football français perd aujourd’hui l’un de ses personnages les plus respectés, les plus aimés, et les plus authentiques", a réagi Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), dans un communiqué.

"Son aventure au Stade brestois, et la qualification en Ligue des champions, restera gravée dans l’histoire de notre championnat."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)