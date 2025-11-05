Football: En Grèce, l'ouverture d'un vaste procès contre les violences dans le sport

Evangelos Marinakis, avant un match Football de Nottingham Forest contre Manchester United

par Renee Maltezou

Le procès du président du club de football grec de l'Olympiakos, Evangelos Marinakis, et de dizaines de supporteurs s'est ouvert mercredi en Grèce dans le cadre de la plus grande affaire liée aux violences lors d'événements sportifs que les autorités essaient de réprimer.

Au total, 142 supporteurs sont accusés d'avoir dirigé une organisation criminelle et d'avoir provoqué des explosions potentiellement mortelles lors d'événements sportifs. Ils ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

Evangelos Marinakis, magnat du transport maritime et des médias, également propriétaire du club de Nottingham Forest en Premier League, et quatre autres membres du conseil d'administration sont accusés d'avoir soutenu le groupe criminel présumé entre 2019 et 2024 et d'avoir incité à la violence par des déclarations envers les autorités. Ils ont rejeté ces accusations, les considérant sans fondement.

Plus de 210 personnes témoigneront devant le tribunal composé de trois membres au cours du procès qui, selon les avocats, pourrait durer plus d'un an. Le procès a été ajourné au 25 novembre après que le président a listé les noms des accusés et des témoins.

Ces dernières années, le sport en Grèce a été secoué par de nombreuses violences. Les supporteurs invétérés, qui suivent le même club dans différents sports, se confrontent fréquemment à la police à l'extérieur des stades et à des fans rivaux lors de rixes organisées dans les rues.

Le hooliganisme est également une préoccupation majeure de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

L'enquête a été lancée après la mort, en 2023, d'un policier de 31 ans, George Lyngeridis, lors d'affrontements à l'extérieur d'un match de volley féminin entre les clubs rivaux de l'Olympiakos et du Panathinaïkos, un match normalement classé à faible risque.

George Lyngeridis a été touché par une fusée de détresse lors des affrontements avant de succomber à ses blessures quelques semaines plus tard.

Ce décès était le troisième lié à des violences lors d'événements sportifs en Grèce au cours de la saison 2022-2023.

(Reportage de Renée Maltezou, version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)