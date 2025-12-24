 Aller au contenu principal
L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 00:09

Ah oui c’est, c’est cocasse !

La victoire des Léopards de la RDC sur les Guépards du Bénin ce mardi (1-0) a été marquée par une scène pour le moins étonnante. On joue les dernières secondes de la partie lorsque Samuel Moutoussamy, bien connu des supporters du FC Nantes, est contraint de s’allonger au sol, perclus de crampes. Après intervention des soigneurs et lors qu’il semblait se reprendre sa place, l’international congolais a été contraint et forcé par l’arbitre de la rencontre de sortir du terrain sur civière , comme il l’expliquait en zone mixte après la rencontre.…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
