Football-Dos Santos, rescapé de l'incendie de Crans-Montana, signe un contrat professionnel avec Metz

Tahirys Dos Santos a signé lundi son premier contrat professionnel avec le FC Metz, a annoncé le club lorrain, plus de trois mois après l'incendie mortel de Crans-Montana (Suisse) dont il est rescapé.

Âgé de 19 ans, le défenseur s'est engagé pour un an, soit jusqu'en juin 2027.

"Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d'enfant", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j'ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m'a appris à ne jamais rien lâcher."

Lors de l'incendie qui a ravagé un bar de la station de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel an et fait 41 morts, Tahirys Dos Santos a été brûlé au troisième degré.

Il avait raconté avoir fait demi-tour pour aller secourir sa petite amie, partie aux toilettes quand le feu s'est déclaré.

D'abord hospitalisé à Stuttgart (Allemagne), où il a subi une greffe de peau, le joueur a ensuite été transféré à Metz. Il a retrouvé le terrain pour la première fois au début du mois avec l'équipe réserve.

"Je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Vincent Daheron)