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Enquête sur X: Elon Musk n'est pas venu, le parquet de Paris "prend acte"
information fournie par AFP 20/04/2026 à 17:01

Le propriétaire de X Elon Musk, le 16 juin 2023 à Paris, et le logo du réseau, le 24 juillet 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

Le propriétaire de X Elon Musk, le 16 juin 2023 à Paris, et le logo du réseau, le 24 juillet 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

La justice française attendait Elon Musk lundi pour l'entendre dans le cadre d'une enquête sur les possibles dérives de son réseau social X, mais le multimilliardaire américain ne s'est pas présenté à sa convocation en audition libre à Paris, le parquet soulignant que les investigations se poursuivaient.

"Le parquet prend acte de l'absence des premières personnes convoquées. Leur présence ou leur absence n'est pas un obstacle à la poursuite des investigations", a écrit le ministère public à l'AFP sans mentionner le nom de M. Musk, confirmant une information du Canard enchaîné.

Avec l'ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, ils sont visés "en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits", selon le parquet de Paris.

Ce dernier est en pointe dans la lutte contre l'impunité des géants du web. Il a déjà ouvert des investigations autour des activités de la messagerie Telegram, de la plateforme de livestreaming Kick ou encore de l'application vidéos TikTok et du site de vente en ligne Shein.

Pavel Durov, fondateur de Telegram, a d'ailleurs apporté lundi son soutien à Elon Musk.

"La France de Macron perd en légitimité en instrumentalisant les enquêtes pénales pour réprimer la liberté d'expression et la vie privée", a dénoncé M. Durov sur X et Telegram.

L'enquête menée par le parquet de Paris concernant X est la plus symbolique: elle vise l'un des plus importants réseaux sociaux du monde, propriété d'Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, un temps proche de Donald Trump.

La procédure n'a pas laissé le multimilliardaire indifférent. Surtout depuis que les magistrats français ont diligenté mi-février une perquisition dans les locaux parisiens de X et l'ont convoqué.

"Ce sont des attardés mentaux", a-t-il lancé, dans la langue de Molière, sur X mi-mars.

- Deepfakes et pédopornographie -

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, le 19 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, le 19 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Ouverte en janvier 2025, l'enquête française, dont est saisie l'unité nationale cyber de la gendarmerie, "porte sur les éventuelles violations par la plateforme X de la législation française, à laquelle elle doit bien évidemment se conformer sur le territoire français", a rappelé le parquet de Paris.

En cause notamment une possible complicité de diffusion d'images pédopornographiques et l'utilisation du modèle d'intelligence artificielle de X pour la création de "deepfakes", c'est-à-dire des montages ultraréalistes, à caractère sexuel, sans le consentement des victimes, a-t-il précisé.

Le réseau social X avait dénoncé lors des perquisitions un "acte judiciaire abusif" reposant "sur des motivations politiques" et réfuté toute infraction. Il assurait qu'il ne se laisserait "pas intimider".

"Le parquet de Paris tente manifestement d'exercer une pression sur la direction générale de X aux Etats-Unis en visant (son) entité française", estimait l'entreprise américaine.

Mise au point du parquet de Paris samedi: "conformément à la procédure pénale française, qui garantit à chaque mis en cause la possibilité de s'exprimer sur les faits dont il est soupçonné, les gérants et personnels de la société X font l'objet de convocations en audition libre", a-t-il rappelé.

"La conduite de cette enquête s'inscrit à ce stade dans une démarche constructive", avait indiqué auparavant la procureure de Paris, Laure Beccuau, "dans l'objectif de garantir in fine la conformité de la plateforme X aux lois françaises".

"Les autorités judiciaires d'autres pays ont également ouvert des enquêtes visant X", a rappelé samedi le parquet, qui précise avoir transmis certaines pièces de la procédure au ministère américain de la Justice, aux bureaux du procureur général de Californie et du procureur de New York, "ainsi qu'à différents parquets européens".

- "Séparation des pouvoirs" -

Vendredi, le Wall Street Journal s'était fait l'écho d'une lettre adressée par le bureau des affaires internationales du ministère américain de la Justice mais le parquet de Paris a indiqué à l'AFP qu'il "n'a pas connaissance de ce courrier".

Dans cette missive, la justice fédérale prend position pour X, estimant que l'enquête parisienne va à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression, selon le quotidien.

Pas de quoi infléchir l'enquête française. "Il est nécessaire de rappeler que la Constitution française garantit la séparation des pouvoirs et l'indépendance de l'autorité judiciaire. Les enquêtes pénales sont diligentées sous la seule autorité des magistrats", rappelle le parquet de Paris.

Elon Musk
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13 commentaires

  • 19:51

    DSM68 : ça fait belle lurette que la France ne connait plus le sens du mot "liberté".Quand la Justice condamne des gens pour "apologie du terrorisme" parce qu'ils ont osé dire que le peuple palestinien avait le droit de se défendre ou qu'on condamne un écrivain pour "discours haineux" parce qu'il a dit que la majorité des détenus en France étaient d'origine arabo-musulman, ce n'est pas de la Justice, c'est du bolchévisme.

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