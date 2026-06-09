Football: Donovan exhorte les États-Unis à saisir l'occasion offerte par la Coupe du monde à domicile

Landon Donovan au Dignity Health Sports Park, en Californie

par Rory Carroll

L'ancien capitaine des États-Unis, Landon Donovan, ‌a déclaré que le succès de l'équipe américaine lors de la Coupe du monde à domicile devrait être évalué à la fois en ​fonction des résultats et des moments emblématiques susceptibles de stimuler le développement du football dans le pays.

Landon Donovan, dont le but décisif inscrit dans le temps additionnel contre l'Algérie lors de la Coupe du monde 2010 a qualifié les États-Unis pour les huitièmes de finale ​et reste l'un des buts les plus célèbres de l'histoire du football américain, a affirmé que les attentes devaient être élevées pour les co-organisateurs.

"Pour notre équipe, on attend que ​nous sortions de la phase de groupes", a dit Donovan à ⁠Reuters lors d’une interview donnée dans le cadre de la promotion de son partenariat avec Nestlé.

"Je pense que dans ce ‌cas précis, avec une Coupe du monde à domicile et un groupe très favorable, on devrait s’attendre à ce que nous remportions la poule", a-t-il ajouté.

"Quand on remporte la poule, on se facilite grandement la tâche ​pour aller loin dans la compétition."

UN GRAND MOMENT

Landon ‌Donovan a affirmé que les Américains avaient également besoin de moments capables de captiver l'imagination du ⁠public, citant son but de 2010 et les 16 arrêts du gardien Tim Howard contre la Belgique en 2014 comme exemples de performances qui ont contribué à élargir l'attrait du football aux États-Unis.

"Un grand moment lors d’un grand match crée littéralement des millions de ⁠nouveaux fans", a-t-il déclaré. "Dans ce ‌pays, nous ne sommes pas seulement des joueurs, nous sommes des ambassadeurs et nous essayons de développer ce ⁠sport."

Le joueur de 44 ans a expliqué que le tournoi pourrait avoir un effet durable au-delà des audiences télévisées ou des ventes ‌de billets, en créant de nouveaux supporters qui pourraient devenir des fans à vie.

Landon Donovan a reconnu les inquiétudes ⁠concernant le prix élevé des billets, mais a déclaré que les fans devraient trouver un moyen ⁠de vivre le tournoi, que ‌ce soit dans les stades ou lors de soirées de projection et de festivals de supporters.

"Ce sera le plus grand événement sportif ​de l’histoire de la planète", a-t-il déclaré. "C’est vraiment une occasion unique."

UN DÉPART ‌EN FORCE S'IMPOSE

Landon Donovan a ajouté que les joueurs américains seraient confrontés à une pression intense, mais qu'ils auraient également une occasion rare, ajoutant qu'un bon départ ​serait crucial.

"Si nous marquons tôt dans le premier match, la dynamique commencera à s’installer de manière positive", a-t-il déclaré. "Notre équipe a tout à fait les moyens d’être vraiment exceptionnelle et de faire un beau parcours dans ce tournoi."

Interrogé sur les joueurs américains susceptibles ⁠de s’imposer comme des révélations, Landon Donovan a cité Christian Pulisic et Weston McKennie.

Il a déclaré que le milieu de terrain Christian Pulisic, qui a passé quatre saisons à Chelsea avant de rejoindre l'AC Milan, pourrait toucher un public plus large bien qu'il soit déjà très connu. Landon Donovan estime également que la forme et la personnalité de Weston McKennie pourraient faire de lui une figure majeure s'il réalise de bonnes performances.

Les États-Unis lanceront leur Coupe du monde vendredi à Inglewood contre le Paraguay, leur adversaire du groupe D.

(Reportage ​de Rory Carroll ; version française Olivier Cherfan)