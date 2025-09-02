 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football-Donnarumma quitte le PSG et rejoint Manchester City
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:51

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma s'est engagé jusqu'en 2030 avec Manchester City en provenance du Paris Saint-Germain, a annoncé mardi le club anglais.

"Manchester City a le plaisir d'annoncer la signature de Gianluigi Donnarumma", a écrit la formation actuellement 13e de Premier League. "Le gardien italien de 26 ans a signé un contrat de cinq ans qui le verra rester à l'Etihad Stadium jusqu'à l'été 2030."

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021 en provenance de l'AC Milan, son club formateur, Gianluigi Donnarumma a remporté dix titres avec le club de la capitale dont quatre sacres en Ligue 1 (2022, 2023, 2024 et 2025) et la première Ligue des champions de l'histoire du PSG en mai dernier.

Le Transalpin a été l'un des grands artisans du titre parisien au printemps dernier, notamment face aux clubs anglais de Liverpool, Aston Villa et Arsenal, respectivement en huitièmes, quarts et demi-finales.

"Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Gianluigi pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a déclaré le PSG dans un communiqué.

Son contrat devait expirer à l'été 2026 mais Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ prochain du PSG le 12 août dernier. Trois jours plus tôt, Paris avait enrôlé le gardien français Lucas Chevalier.

L'entraîneur du PSG Luis Enrique avait assumé cette décision : "Je ne peux dire que du bien de Gigio Donnarumma. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore meilleur comme personne, mais on cherchait un profil de gardien différent", avait-il dit en conférence de presse le mois dernier.

Le champion d'Europe 2021 avec l'Italie n'a plus joué depuis la finale de la Coupe du monde des clubs perdue en juillet face à Chelsea (3-0).

"Avoir signé pour Manchester City est un moment très spécial et une grande fierté pour moi", a-t-il dit, cité dans le communiqué de Manchester City.

Il devrait retrouver un adversaire de Ligue 1 le 1er octobre prochain avec un déplacement à Monaco à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des champions.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)

