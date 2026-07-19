Football: Deschamps a décidé d'arrêter en raison d'un "environnement irrespirable"

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps
Didier Deschamps a déclaré samedi soir avoir décidé de mettre fin à son mandat de 14 ans à la tête de l'équipe de France en raison d'un "environnement irrespirable" autour de lui.
Sélectionneur des Bleus depuis 2012, le Basque de 57 ans dirigeait samedi son dernier match à ce poste, perdu de manière spectaculaire contre l'Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde.
Il avait annoncé en janvier 2025 que le Mondial serait sa dernière compétition.
"J'ai décidé que ça devait s'arrêter. Et si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de France", a-t-il déclaré au micro de M6.
"Parce qu'il y avait un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à moi, l'équipe de France ne mérite pas ça."
"DD" a parfois été la cible de critiques pour son approche pragmatique éloignée des entraîneurs en vogue de la décennie, mais a souvent répondu par des résultats probants dans presque chaque compétition qu'il a disputée.
Il aura surtout mené l'équipe de France à son deuxième titre mondial en 2018, 20 ans après avoir décroché la première étoile en tant que capitaine.
"Depuis que ça a été annoncé, c'était beaucoup mieux pour l'équipe de France", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il prenait l'engagement de s'interdire "de pouvoir parler de l'équipe de France à partir de ce (samedi) soir".
(Rédigé par Vincent Daheron)
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