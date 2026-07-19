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Football: Deschamps a décidé d'arrêter en raison d'un "environnement irrespirable"
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 16:11

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps

Didier Deschamps a ‌déclaré samedi soir avoir décidé de mettre fin à son ​mandat de 14 ans à la tête de l'équipe de France en raison d'un "environnement irrespirable" autour de lui.

Sélectionneur des ​Bleus depuis 2012, le Basque de 57 ans dirigeait samedi son dernier ​match à ce poste, perdu de ⁠manière spectaculaire contre l'Angleterre (6-4) lors du match pour ‌la troisième place de la Coupe du monde.

Il avait annoncé en janvier 2025 que le Mondial ​serait sa dernière ‌compétition.

"J'ai décidé que ça devait s'arrêter. Et ⁠si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de ⁠France", a-t-il ‌déclaré au micro de M6.

"Parce qu'il y avait ⁠un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à ‌moi, l'équipe de France ne mérite pas ⁠ça."

"DD" a parfois été la cible de critiques ⁠pour son approche ‌pragmatique éloignée des entraîneurs en vogue de la décennie, mais ​a souvent répondu par ‌des résultats probants dans presque chaque compétition qu'il a disputée.

Il aura surtout mené ​l'équipe de France à son deuxième titre mondial en 2018, 20 ans après avoir décroché la ⁠première étoile en tant que capitaine.

"Depuis que ça a été annoncé, c'était beaucoup mieux pour l'équipe de France", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il prenait l'engagement de s'interdire "de pouvoir parler de l'équipe de France à partir de ce (samedi) soir".

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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