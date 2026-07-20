Argentine : il ne faut pas que souffrir pour être bon

La finale du Mondial 2026 a été particulièrement décevante sur le plan du jeu. La faute à des Argentins venus davantage pour faire exploser les lignes et chevilles espagnoles que pour proposer quelques séquences balle au pied. Les dix salopards et Lionel Messi n’ont rien montré de réjouissant. Ils laissent quelques hématomes et le trophée à des Espagnols bien plus enthousiasmants.

Quelle injustice : même si elle propose le jeu le plus léché depuis de longues années, à force de maîtrise et de patience, l’Espagne va rester dans les mémoires comme l’équipe à avoir disputé les deux finales du XXI e siècle les plus moches en Coupe du monde. Même si la Roja promeut la beauté, elle s’en consolera facilement puisqu’elle a remporté les deux. Surtout qu’elle n’y est pas pour grand-chose. En 2010, Andrés Iniesta et ses coéquipiers étaient tombés sur des Néerlandais avec la bave aux lèvres, prêts à stopper toutes les longues séquences de possession par des gestes de bouchers, tandis qu’en 2026, c’est la génération Rodri qui s’est longtemps cassée les dents sur des Argentins fidèles à leurs habitudes. Ce n’est pas un hasard si John Heitinga et Enzo Fernández ont chacun écopé d’un carton rouge, emportés par une furieuse envie de casser.

Trop-plein d’énergie

Le milieu argentin a été le symbole d’une Albiceleste larguée dans tous les aspects par l’Espagne. Décisif dans les victoires au forceps contre l’Égypte et l’Angleterre, il n’a jamais pesé face à l’Espagne, constamment dépassé par le « petit jeu » adverse dans l’entrejeu et préférant donc s’en remettre à des coups plus ou moins grossiers – pour ne pas dire méchants. D’abord averti pour un geste d’humeur, il a ensuite envoyé valser Pau Cubarsí et n’a pu regarder qu’impuissant ses coéquipiers reculer jusqu’à Buenos Aires.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com