L'Espagne et le règne du fútbol

Dans la continuité de l'édition de 2010, l'Espagne a remporté sa deuxième Coupe du monde en infligeant deux défaites aux deux derniers vainqueurs de la Coupe du monde. Le signe d'un triomphe total d'un modèle de football collectif.

Le meilleure pays de foot. El mejor país de fútbol. The best football country in the world. Ils jouent si bien qu’ils pourraient en faire une pub. La placarder partout, aux côtés de leurs toros et de leurs plages. Tout le monde le sait : tout le monde se souvient d’Andrés Iniesta, de Xavi, de Sergio Busquets, de David Villa et des vainqueurs de 2010. Tout le monde se souviendra de Rodri, de Dani Olmo, de Fabián Ruiz, de Ferran Torres et des vainqueurs de 2026. L’Espagne a désarçonné Messi et les Argentins, première équipe d’une finale de Mondial à ne pas tirer avant la 117 e minute. Elle avait déjà démantelé la France, la Belgique, le Portugal, l’Autriche, l’Uruguay, l’Arabie saoudite (et le Cap-Vert) : sereine et suprême. Rien à dire : ces Espagnols sont les meilleurs.

La victoire des meilleurs

Contrairement à son adversaire du soir, l’Espagne ne s’est pas déformée devant l’événement. Luis de la Fuente n’a pas changé trois titulaires. Il n’a pas délégué son talent aux pieds de Lamine Yamal (mais oui, l’enfant béni par Messi) ou aux dix dernières minutes du match le plus important de sa vie. Son Espagne a remporté sa deuxième Coupe du monde après 2010. En Afrique du sud, elle était aussi un monstre défensif. Elle est devenue la première nation à broder deux étoiles au XXI e siècle. Et la première à être championne du monde masculine et féminine en même temps.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com